차량 돌진 후 흉기 살해…층간소음 때문에

충남 천안에서 이웃을 흉기로 살해한 혐의로 40대 남성이 체포됐습니다. 경찰은 층간소음 문제로 인한 갈등이 범행으로 이어진 것으로 보고 있습니다.



관리사무소 유리문이 통째로 뜯겨 산산조각 났습니다.



깨진 유리 조각과 파편 사이, 핏자국이 남아 있습니다.



천안시 서북구 쌍용동의 한 아파트 단지에서 40대 남성 A 씨가 이웃을 흉기로 찔러 살해했습니다.



A 씨는 보일러 보수 공사 소음 문제로 윗집을 찾아가 70대 남성 B 씨와 다투다가, 주머니에 있던 흉기로 B 씨를 찔렀습니다.



[목격자 : (난방) 분배기 교체를 하다 보면 그 부품을 뜯어내야 해요. 소리가 났을 거 아니야. 쫓아 올라와서 옥신각신하다가 이제 칼을 들이댄 거지.]



칼에 찔린 B 씨는 공사 직원이 A 씨를 저지하는 사이 아파트 관리사무소로 도망쳤습니다.



관리사무소 직원들은 문을 잠그고 쫓아오던 A 씨를 막았습니다.



하지만 A 씨는 자신의 차를 타고 돌진해, 잠겨있는 관리사무소 문을 뚫고 들어가 다시 한번 범행을 저질렀습니다.



B 씨는 심정지 상태로 병원에 옮겨졌지만 결국 숨졌습니다.



이웃들은 A 씨가 평소에도 층간소음 문제로 갈등을 빚어왔다고 말했습니다.



[이웃 주민 : 층간 소음을 몇 번 얘기 하시더라고요. 그것 때문에 잠을 못 잘 것 같다.]



경찰은 A 씨를 현장에서 체포하는 한편, 살인 등의 혐의로 구속영장을 신청할 계획입니다.



