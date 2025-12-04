김민석 총리, 태안 어선 전복 사고에 "인명 구조 최우선" 긴급지시

▲ 김민석 국무총리

김민석 국무총리는 오늘(4일) 충남 태안 천리포 해상에서의 어선 전복 사고와 관련해, "함정과 항공기 및 사고해역 주변을 운항 중인 어선과 상선 등 가용세력을 총동원해 최우선으로 인명을 구조하고 실종자 수색에 만전을 기하라"고 지시했습니다.총리실은 보도자료를 통해 김 총리가 어선 전복 사고를 보고받은 뒤 해양수산부와 해양경찰청에 이 같은 내용으로 긴급 지시했다고 밝혔습니다.김 총리는 행정안전부와 국방부, 충청남도, 태안군에 "해상 구조에 동원 가능한 인력과 장비를 적극 지원해 현장 구조 활동이 원활히 이뤄질 수 있도록 협조하라"고 주문했습니다.소방청에는 "해상 구조 활동과 협조체계를 구축해 육상으로 이송되는 환자들에 대해 응급 구호 조치를 지원하라"고 당부했습니다.김 총리는 아울러 "현재 해상에 풍랑 특보가 발효돼 구조 작업에 위험성이 있는 만큼 구조 대원의 안전에도 만전을 기하라"고 했습니다.앞서 오늘 오후 6시 20분쯤 태안 천리포 인근 해상에서 승선원 7명이 탄 9.77t 규모 어선이 전복됐습니다.현재까지 승선원 7명 중 3명은 구조된 것으로 알려졌고, 해경은 나머지 인명을 수색 중입니다.