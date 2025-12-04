법원, 방시혁 하이브 주식 1,568억 원 동결

▲ 방시혁 하이브 의장이 지난 9월 15일 서울 마포구 서울경찰청 금융범죄수사대에 피의자 신분으로 출석하며 취재진 질문에 답하고 있다.

법원이 사기적 부정거래 의혹으로 수사를 받는 방시혁 하이브 의장의 주식을 향후 재판에 대비해 묶어두는 추징보전 조처를 한 것으로 전해졌습니다.서울남부지법은 지난달 19일 1,568억 원 대 방 의장의 하이브 주식에 대해 기소 전 추징보전 청구를 받아들여 인용 결정을 내린 것으로 알려졌습니다.추징보전이란 범죄로 얻은 것으로 의심되는 수익을 마음대로 처분하지 못하도록 피고인의 확정판결 전까지 동결하는 절차로, 선고 결과에 따라 추징 상황이 생길 경우에 대비해 보전해두는 것을 의미합니다.해당 건은 서울경찰청 금융범죄수사대의 신청에 따라 서울남부지검이 청구한 것으로 전해졌습니다.방 의장은 지난 2019년 하이브 투자자들에게 '주식 상장 계획이 없다'고 속여 특정 사모펀드 측에 지분을 팔게 하고, 이후 상장을 한 혐의를 받습니다.방 의장이 사모펀드 측과 사전에 맺은 비공개 계약에 따라 상장 후 매각 차익의 30%를 받아 약 1천900억 원의 부당이득을 거둔 것으로 경찰은 의심하고 있습니다.(사진=연합뉴스)