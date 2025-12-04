"모텔 흉기난동 피의자, 알고 보니…" 드러난 과거 전력

<앵커>



어제(3일) 경남 창원의 한 모텔에서 10대 3명에게 흉기를 휘두르고 투신한 남성이, 과거 미성년자 성범죄 혐의로 복역한 전력이 있던 걸로 확인됐습니다. 또 이 남성이 미리 흉기를 준비한 것으로 파악돼 계획범죄일 가능성에 무게가 실리고 있습니다.



KNN 김수윤 기자가 취재했습니다.



<기자>



어제 오후 5시쯤, 이 모텔 3층에서 20대 남성 A 씨가 투신해 숨졌습니다.



객실에서는 중학생 3명이 흉기에 찔린 채 발견됐는데 2명이 숨지고 1명은 중태입니다.



A 씨는 범행 2시간 전 인근 상점에서 흉기를 구입한 것으로 확인됐습니다.



A 씨는 2주 전 오픈채팅으로 피해 여학생들과 알게 됐고 당일 여학생들을 모텔로 불러낸 것으로 알려졌습니다.



하지만 10대 여학생들이 20대 남성과 함께 모텔을 출입한 게 CCTV에도 찍혔지만 아무도 막지 않았습니다.



[모텔 주인 : 남자 혼자 왔어요. 혼자. 경찰이 와서 나도 알았다니까요. 모르겠어요. 어떻게 올라갔는지.]



뒤늦게 모텔로 찾아온 남학생들 역시 전혀 제지를 받지 않았습니다.



여학생의 연락을 받고 찾아온 남학생들은 모텔 후문으로 출입했는데요.



주변으로는 CCTV가 없어 이들의 출입을 확인할 수 없는 구조입니다.



A 씨는 2021년 미성년자 성범죄로 실형을 선고받고 복역까지 했지만 피해자들은 이를 몰랐던 것으로 추정됩니다.



미성년 10대들이 SNS로 성범죄 전력자를 만나고 경계심 없이 숙박 업소까지 따라왔다 참변을 당한 것입니다.



경찰은 청소년들이 희생된 계획범죄로 추정되는 만큼 성범죄 전력과 범행 동기 등을 집중조사하고 있습니다.



[정천운/경남경찰청 강력계장 : 부검과 휴대전화 포렌식을 통해서 피의자와 피해자들의 관계, 이들이 만나게 된 계기, 그리고 범행 동기 등에 대해서 자세히 들여다볼 예정입니다.]



하지만 피의자인 A 씨가 현장에서 숨지면서 사건 자체는 공소권 없음으로 종결될 예정입니다.



(영상취재 : 박영준 KNN)



KNN 김수윤