[단독] '한미훈련 조정' 잇단 발언에 "미, 우려 전달"

최근 정동영 통일부 장관을 비롯해 우리 정부 고위 인사들이, 북미 대화를 위해 한미연합훈련을 조정할 필요가 있다는 목소리를 내놓고 있습니다. 그런데 지난달 말 미국 외교당국이 이런 발언들을 우려한다는 입장을 우리 정부에 전달한 것으로 확인됐습니다.



강민우 기자 단독 취재했습니다.



<기자>



우리 정부 고위급 인사들이 최근, '한미연합훈련의 조정 필요성'을 공개적으로 언급하는 데 대해, 지난달 말, 미국의 고위급 외교 당국자가 '우려한다'는 입장을 우리 정부에 표명한 걸로 SBS 취재 결과 확인됐습니다.



미국 측은 주한미군의 지정학적 위치와 전략적 중요성을 강조하면서 "현재 트럼프 행정부는 강력한 한미 연합 방위태세가 매우 중요하다는 인식을 갖고 있다"는 취지의 메시지도 함께 전달한 걸로 파악됐습니다.



트럼프 대통령은 집권 1기 땐 한미훈련을 '돈 낭비'로 규정하며 축소나 중단을 시사하기도 했지만, 현재 집권 2기의 인식은 달라졌다는 걸 강조한 것으로 풀이됩니다.



미 측의 이런 입장은 정동영 통일장관의 최근 발언들을 겨냥한 걸로 보입니다.



정동영 장관은 지난달 8일, "한미군사훈련을 하면서 북미회담으로 갈 순 없다"고 말했고, 지난달 25일엔 "미국의 승인과 결재를 기다리는 관료적 사고론 해결할 수 없는 게 한반도 문제의 특징"이라고 강조했습니다.



대통령실 고위관계자는 "미국이 정 장관 발언을 굉장히 주목하고 있다"며 '우려 전달'의 배경을 짚었습니다.



다만, 우리 정부와 군은 현재, 한미훈련의 조정 계획을 세우진 않는 걸로 파악됩니다.



이재명 대통령은 어제(3일) 외신기자회견에서 훈련 조정 가능성에 대한 질문에, '미국'을 주어로 앞세워 이렇게 답했습니다.



[이재명 대통령 (어제, 외신 기자회견) : 미국이 '전략적 레버리지'가 필요하다면 뭐 그런 문제들도 충분히 논의하고 고민할 수 있다….]



이에 대해 대통령실 관계자는 "한미 어느 한쪽 의견에 따라 훈련을 조정하는 게 아니라 대북전략에 따라 필요성이 생긴다면, 그때 가서 논의할 수 있단 의미"라고 부연했습니다.



(영상취재 : 이병주·하륭·김남성, 영상편집 : 남일, 디자인 : 홍지월)