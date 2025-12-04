"대장동 조작 기소 처벌"…"특검으로 야당 탄압"

<앵커>



더불어민주당이 윤석열 정부의 검찰을 겨냥해 본격적인 여론전에 돌입했습니다. 대장동 사건 등을 조작 기소한 책임자를 처벌해야 한다며 목소리를 높였는데요. 국민의힘은 추경호 의원 영장 기각을 동력으로 삼아, 여권의 내란몰이를 끝내겠다며 반격에 나섰습니다.



김보미 기자입니다.



<기자>



윤석열 정부의 검찰을 '정치검찰'로 규정한 민주당이 오늘(4일) 규탄대회를 열었습니다.



[조작 수사 정치검찰 즉각 처벌하라, 처벌하라, 처벌하라!]



민주당은 당시 검찰이 이재명 대통령을 겨냥한 변호사비 대납, 대북송금, 대장동 사건의 수사 등에서 진실을 조작했다고 주장하면서 국회 국정조사부터 특검까지 총동원하겠다고 별렀습니다.



[정청래/민주당 대표 : 조작 기소, 그리고 법을 무리하게 악용해서 정치적 반대편을 죽이려고 했던 그자들을 낱낱이 고발하고 실체를 드러내서….]



국민의힘은 내란 특검이 당 소속 추경호 의원에 대해 청구했던 구속영장이 기각된 걸 반전의 계기로 삼겠다고 목소리를 높였습니다.



여권의 내란몰이를 끝내겠다며 이 대통령의 '나치' 발언을 정조준했습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 나치 정권의 히틀러 총통을 꿈꾸는 이재명 대통령의 입에서 '나치 전범'이란 말이 그냥 나온 건 아닐 것입니다. 국민과 전쟁을 벌이겠다는 것입니다.]



민주당과 사법부도 충돌하는 양상입니다.



'내란전담재판부 설치법'과 '법 왜곡죄 도입법'이 어젯밤 민주당 주도로 국회 법제사법위원회를 통과해 본회의 처리를 남겨두고 있는데, 민주당은 대법원장의 권한을 제한하고 법관 징계를 강화하는 등 이른바 '사법행정개혁법'의 처리도 계획하고 있습니다.



[문금주/민주당 원내대변인 : 연내 처리를 목표로 하고 계시고요. 구체적으로 어느 시기에 상정할 것은 원내 전략 회의를 통해서….]



민주당발 사법제도 개편 드라이브에 우려의 목소리를 내곤 했던 대법원은 내일 전국법원장회의를 열어 내란전담재판부와 법 왜곡죄에 대한 판사들의 의견을 모으기로 했습니다.



대한변호사협회와 한국여성변호사회의 전직 회장들 가운데 13명은 오늘, "위헌적인 입법인 만큼 법안 도입을 멈춰야 한다"는 성명을 냈습니다.



