푸틴 "미국 위트코프·쿠슈너와 회동 매우 유용했다"

▲ 블라디미르 푸틴 러시아 대통령

블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 도널드 트럼프 미국 대통령의 스티브 위트코프 특사와 맏사위 재러드 쿠슈너와 회동에 대해 "매우 유용했다"고 평가했습니다.푸틴 대통령은 인도 방문을 앞두고 현지 매체 인디아투데이TV와 한 인터뷰에서 "5시간 동안 회담했다"며 이같이 밝혔다고 타스통신이 보도했습니다.푸틴 대통령은 트럼프 대통령이 마련한 28개 조항의 종전안 초안이 유효한지에 대한 질문에 "그것들이 바로 논의 중인 내용"이라고 답했습니다.그는 "그들은 단지 이 28개 또는 27개 항목을 4개 패키지로 분할했을 뿐"이라며 "이 4개 패키지를 우리와 논의하자고 제안했는데 실질적으로는 동일한 내용"이라고 설명했습니다.그러면서 러시아가 바로 논의할 준비가 된 조항도 있었지만 "동의할 수 없는 조항도 있었다"며 "매우 어려운 작업"이라고 덧붙였습니다.2일(현지시간) 모스크바에서 열린 푸틴 대통령과 미국 측의 회동에서는 그간 28개 조항으로 구성된 종전안 초안에서 우크라이나 측의 의견을 취합해 20개 항목으로 축소된 수정안을 토대로 논의가 이뤄진 것으로 알려졌습니다.푸틴 대통령은 또 우크라이나 돈바스에서 군대를 철수할 것을 우크라이나에 제안했지만 거부했다며 "그들은 무력 충돌의 길을 선택해 스스로 이 상황에 빠지게 됐다"고 주장했습니다.그러면서 러시아가 어떤 수단으로든 돈바스와 노보로시야를 해방할 것이라고 강조했다고 타스통신은 덧붙였습니다.노보로시야는 '새로운 러시아'라는 뜻으로, 우크라이나 동남부 흑해 연안 지역을 가리킬 때 러시아가 쓰는 지명입니다.푸틴 대통령은 러시아가 주요 8개국(G8)에 복귀할 계획이 없다고도 밝혔습니다.푸틴 대통령은 4일부터 이틀 동안 인도를 국빈 방문합니다.(사진=AP, 연합뉴스)