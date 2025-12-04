뉴스

[자막뉴스] '본인 발의' 법으로 수사 착수 "신원 공개로 2차 피해"

이호건 기자
작성 2025.12.04 17:52 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
경찰이 성추행 의혹이 제기된 민주당 장경태 의원에 대해 '2차 가해' 혐의까지 수사에 착수했습니다.

서울경찰청 여성청소년범죄수사계는 장 의원을 성폭력처벌법상 피해자 신원· 사생활 비밀 누설 금지 위반 혐의로 추가 입건하고, 어제 고소인을 불러 조사했다고 밝혔습니다.

경찰은 10시간 동안 사건 상황과 신원 누설 피해 여부를 확인하고, 고소인에게 장 의원의 2차 가해 혐의에 대한 처벌 의사를 물은 것으로 전해졌습니다.

고소인은 장 의원의 신원 공개로 2차 피해를 입었다며 처벌을 요구한 것으로 전해졌습니다.

성폭력처벌법은 성폭력 피해자의 인적 사항을 동의 없이 방송 등에서 공개할 경우 3년 이하 징역 또는 3천만 원 이하 벌금에 처하도록 규정하고 있는데, 이 해당 징벌 조항은 장 의원이 초선이던 지난 2020년 공동 발의해 형량을 높인 겁니다.

본인이 발의한 법으로 본인이 수사를 받게 된 겁니다.

장 의원은 해당 사건이 알려진 지난달 27일 국회에서 기자들과 만나 고소인을 '여성 비서관'이라고 언급했고 이 발언은 언론을 통해 방송됐습니다.

장 의원은 관련 의혹을 전면 부인하며 고소인을 무고 등 혐의로 맞고소한 상탭니다.

경찰은 고소인 진술을 토대로 사실관계를 확인한 뒤 당시 고소인의 남자친구와 회식 자리 동석자들을 참고인으로 불러 조사할 계획입니다.

(구성 : 이호건 / 영상편집 : 이승희 / 디자인 : 이수민 / 제작 : 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
이호건 기자 사진
이호건 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지