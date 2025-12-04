뉴스

법원, '법정 질서 위반' 김용현 변호인에 감치 5일 추가 선고

김지욱 기자
작성 2025.12.04 17:21 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
법원, '법정 질서 위반' 김용현 변호인에 감치 5일 추가 선고
▲ 권우현 변호사

한덕수 전 국무총리의 내란 혐의 재판을 담당하는 재판부가 법정 질서를 위반했다는 이유로 김용현 전 국방부 장관 변호인에게 감치 5일을 추가로 선고했습니다.

서울중앙지법 형사합의33부(이진관 부장판사)는 오늘(4일) 김 전 장관의 변호인 권우현 변호사에 대해 비공개 감치 재판을 열어 감치 5일을 선고했습니다.

감치란 법정 질서를 위반한 사람을 재판장의 명령에 따라 교도소·구치소 등에 일정 기간 가두는 것을 의미합니다.

권 변호사는 이날 감치 재판에 나오지 않았습니다.

권 변호사 측에 따르면 재판부는 지난달 19일 열린 감치 재판에서 권 변호사의 "해보자는 것이냐", "공수처에서 봅시다" 등 일련의 발언을 문제 삼았습니다.

당시 권 변호사는 한 전 총리의 내란우두머리 방조 혐의 재판에서 재판부의 퇴정명령에 응하지 않아 감치 재판을 받았습니다.

권 변호사는 당시 증인으로 출석한 김 전 장관 옆자리에 신뢰관계인 자격으로 동석하게 해달라는 요청을 재판부가 받아들이지 않자 방청석을 떠나지 않고 발언을 시도했었습니다.

이에 재판부는 퇴정을 명령했고 권 변호사가 또다시 응하지 않자 재판부는 별도의 감치 재판을 열어 감치 15일을 선고했습니다.

권 변호사 측 변호인단은 이번 감치 선고에 절차적 하자가 있다고 주장했습니다.

변호인단은 "감치 사유를 사전에 통보받지 못해 방어권을 행사할 수 없었고, 일부 발언은 감치 재판이 종료된 뒤에 있었던 것으로 법정소란에 해당하지 않는다"며 이번 판단에 불복해 "항고장을 제출하고 집행정지를 신청했다"고 설명했습니다.

(사진=연합뉴스TV 캡처, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김지욱 기자 사진
김지욱 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지