"경영대 가서 병원 사면 되지 뭐"…이부진 아들 '수능 점수' 화제 [자막뉴스]

이부진 호텔신라 사장의 아들 임모 군(휘문고 3학년)이 2026학년도 대학수학능력시험에서 단 1문제만 틀린 것으로 알려져 화제입니다.



박선영 전 진실화해를위한과거사정리위원회 위원장은 4일 자신의 페이스북에 "요즘 이부진 신라호텔 사장이 아닌 이부진의 아들이 난리"라며 "교육에 관심 많은 엄마들의 단톡방이 뜨겁다"고 전했습니다.



"대학도 국내에서 보낼 거라네? 다들 보내고 싶어 하는 의대는 아니고"라며 "이 사장 덕분에 무너져 내린 우리 교육이 좀 제대로 섰으면 좋겠다"고 덧붙였습니다.



서울대 경영대에 진학 예정인 임 군은 휘문중·고교 6년간 주요 시험서 최상위권 성적을 유지해 온 것으로 전해져 강남 학부모들 사이에선 "전교 1등을 거의 놓치지 않은 학생"으로 알려졌습니다.



이 사장은 재벌가에서는 드물게 자녀의 초·중·고를 모두 국내에서 교육시켰습니다.



2018년도에는 아들의 교육을 위해 서울 용산구 이태원동에서 강남구 대치동으로 이전했다가 최근 다시 삼성가 가족이 모여있는 이태원으로 주소지를 옮겼을 정도로 평소 아들의 교육에 관심이 많았던 것으로 알려졌습니다.



4일 한국교육과정평가원이 공개한 올해 수능 채점 결과는 작년보다 매우 어려웠던 것으로 나타났습니다.



응시 과목에서 정답을 모두 맞힌 만점자는 5명(재학생 4명, 졸업생 1명)으로 작년 11명의 절반에도 미치지 못했습니다.



특히 영어와 국어영역은 '불수능'이라는 평가가 나올 정도로 난이도가 높아 수험생들의 입시 당락에 큰 영향을 미칠 것으로 보입니다.



