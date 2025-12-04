시진핑, 마크롱과 회담…"가자지구 재건 위해 1억 달러 지원"

▲ 중국·프랑스 정상회담

시진핑 중국 국가주석과 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 오늘(4일) 오후 베이징 인민대회당에서 정상회담을 하고 양국 관계와 가자지구 재건·우크라이나 전쟁 해법 등을 논의했습니다.시 주석은 가자지구 재건을 위해 팔레스타인에 1억 달러(약 1천473억 원)를 지원하겠다고 약속했습니다.중국 관영 신화통신과 로이터·AFP·블룸버그 등에 따르면 시 주석은 베이징 인민대회당에서 마크롱 대통령과 회담한 뒤 공동 기자회견에서 프랑스와 함께 팔레스타인 문제 해결을 위해 노력하겠다며 "중국은 팔레스타인에 1억 달러의 지원을 제공해 가자지구의 인도주의적 위기를 완화하고 복구·재건을 지원할 것"이라고 밝혔습니다.시 주석은 우크라이나 전쟁과 관련해서는 "중국은 평화를 위한 모든 노력을 지지하며 각국이 대화와 협상을 통해 공정하고 지속적이며 모든 당사자가 받아들일 수 있는 구속력 있는 평화 합의에 이르기를 희망한다"며 "중국은 위기의 정치적 해결을 위해 계속 건설적 역할을 할 것이며, 동시에 무책임한 책임 떠넘기기나 비방 행위에 단호히 반대할 것"이라고 말했습니다.프랑스와의 관계에 대해서는 "중국은 모든 간섭을 배제하고 중국과 프랑스 간의 포괄적 전략적 동반자 관계를 더 안정적으로 만들기 위해 기꺼이 노력할 의향이 있다"고 강조했습니다.이어 중국과 프랑스가 "책임 있는 독립·자주 대국으로, 세계의 다극화와 인류의 단결·협력을 추진하는 건설적인 힘"이라며 "평등하고 질서 있는 세계 다극화와 보편·포용적인 경제 세계화를 위해 새로운 기여를 하고자 한다"고 말했습니다.시 주석은 프랑스와 경제·무역 관계와 관련해서는 "항공·우주·원자력 등 전통 분야 협력을 공고히 하고, 녹색경제·디지털경제·바이오의약·인공지능·신에너지 등 신흥 분야 협력 잠재력을 발굴해야 한다"고 말했습니다.중국과 유럽연합(EU)의 관계와 관련해서는 "'디커플링'은 곧 스스로를 가두는 것을 의미하며, 보호주의는 산업 구조조정 문제를 해결하지 못하고 오히려 국제무역 환경을 악화할 것"이라며 "중국과 유럽은 동반자 관계의 위치를 고수하고 개방적 태도로 협력을 추진해 중국·유럽 관계가 독립·자주적이고 협력 상생하는 올바른 방향으로 발전하도록 해야 한다"고 지적했습니다.마크롱 대통령은 시 주석에게 "프랑스가 주요 7개국(G7) 의장국을 맡은 내년에 주요 국가들, 그중에서도 특히 중국과 함께 글로벌 경제 불균형과 글로벌 거버넌스에 대한 대화를 시작하고자 한다"고 언급했습니다.우크라이나와 러시아의 전쟁과 관련해 마크롱 대통령은 중국과의 협력이 우크라이나의 평화에 결정적일 것이라면서 "세계의 평화와 안정을 위해, 그리고 우크라이나를 비롯한 전쟁의 영향을 받은 지역을 위해 계속 노력해야 한다"고 강조했습니다.시 주석과 마크롱 대통령은 회담 뒤 원자력, 농식품, 교육, 생태환경 등 여러 분야의 협력 문서 서명식을 지켜봤습니다.회담에 앞서 시 주석과 부인 펑리위안 여사는 인민대회당에서 마크롱 대통령과 브리지트 여사 환영 행사를 열었습니다.마크롱 대통령 부부가 도착하자 의장병들이 도열해 예를 표했으며, 양국 정상이 사열대에 오르고 양국 국가가 연주되는 가운데 톈안먼 광장에서는 예포 21발이 발사됐습니다.마크롱 대통령은 재임 이후 네 번째로 중국을 방문했습니다.이번 방중은 지난해 중국과 프랑스의 수교 60주년을 맞아 시진핑 중국 국가주석이 프랑스를 국빈 방문한 데 대한 답방 차원에서 이뤄졌습니다.(사진=AP, 연합뉴스)