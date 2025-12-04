경찰, 장경태 '고소인 신원 누설' 2차 가해 혐의도 수사

▲ 더불어민주당 장경태 의원이 2일 자신을 성추행 의혹으로 고발한 고소인을 무고 및 폭행 등으로 고소·고발하기 위해 서울경찰청 민원실을 방문한 뒤 나와 기자들의 질문에 답변하고 있다.

경찰이 성추행 의혹이 제기된 더불어민주당 장경태 의원의 '2차 가해' 혐의를 수사 중인 것으로 확인됐습니다.오늘(4일) 연합뉴스 취재를 종합하면 서울경찰청 여성청소년범죄수사계는 장 의원을 성폭력처벌법(피해자의 신원과 사생활 비밀 누설 금지) 위반 혐의로 추가 입건하고 전날 고소인에게 관련 내용을 조사했습니다.경찰은 고소인을 상대로 사건 당시 상황을 약 10시간 동안 조사하고, 장 의원의 2차 가해 혐의에 대한 처벌도 원하는지 물었다고 합니다.고소인은 신원이 누설돼 2차 피해를 본 만큼 엄중히 처벌해 달라는 취지로 진술한 것으로 알려졌습니다.경찰은 조만간 고소인의 전 남자친구와 회식 자리 동석자들을 불러 사실관계를 재구성할 예정입니다.성폭력처벌법은 성폭력 범죄 피해자의 인적 사항을 방송 등에서 동의 없이 공개할 경우 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처하도록 합니다.이 징벌 조항은 장 의원이 초선이던 2020년 공동 발의해 형량을 높인 것입니다.장 의원은 이번 사건이 처음 알려진 지난달 27일 국회에서 취재진과 만나 고소인이 '여성 비서관'이라고 언급한 바 있고, 그 음성이 방송을 통해 공개됐습니다.(사진=연합뉴스)