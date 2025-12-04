유럽인 절반 "트럼프는 적"…51% "러와 전쟁 위험 크다"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

유럽인 절반 가까이는 도널드 트럼프 미국 대통령을 '유럽의 적'이라고 생각하는 것으로 나타났습니다.영국 일간 가디언과 AFP통신에 따르면 프랑스의 국제문제 전문지 르그랑콩티넝이 여론조사 전문기관 클러스터17에 의뢰해 지난달 말 유럽 9개국 시민 9천553명을 대상으로 조사한 결과 응답자 48%가 트럼프 대통령을 '적'으로 여긴다고 답했습니다.특히 벨기에(62%)와 프랑스(57%)에서 트럼프 대통령에 대한 반감이 컸고, 크로아티아(37%)와 폴란드(19%)에서는 덜 적대적인 반응을 보였습니다.트럼프 대통령에 대한 평가와는 별개로 미국과의 관계가 전략적으로 중요하다는 인식은 확인됐습니다.'유럽연합(EU)이 미국 정부를 상대로 어떤 입장을 취해야 하느냐'는 질문에 '타협'(48%)이라는 답변이 가장 많았습니다.러시아-우크라이나 전쟁이 4년 가까이 이어지는 가운데, 러시아와의 전쟁 위험이 '크다' 또는 '매우 크다'라고 응답한 유럽인은 과반인 51%로 집계됐습니다.러시아와 국경을 접한 폴란드에서는 전쟁 위험이 크다는 답변이 77%나 나온 반면, 러시아와 거리가 먼 포르투갈(39%)과 이탈리아(34%)에서는 전쟁 우려가 낮았습니다.자국군이 러시아의 침공을 방어할 역량이 있다고 생각하느냐는 물음에는 전체 응답자의 69%가 부정적인 시각을 보였습니다.설문 대상 국가 중 유일한 핵보유국인 프랑스에서 '방어 역량이 있다'는 답변이 가장 많아 나왔지만, 44%에 머물렀습니다.지리적으로 멀리 떨어진 중국과의 전쟁 가능성에 대해선 절대다수인 81%가 '전쟁 가능성이 없다'고 답했습니다.또 유럽인의 74%는 자국이 계속 EU 회원국으로 남아 있기를 바란다고 했고, 영국의 EU 탈퇴(브렉시트) 결정에 대해선 63%가 '영국에 부정적인 영향을 미쳤다'고 평가했습니다.