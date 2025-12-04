"박나래에 폭언·술자리 강요 당했다"…전 매니저들, 1억 가압류 신청

방송인 박나래가 갑질 의혹으로 전 매니저들로부터 부동산 가압류 신청을 당했다.



4일 디스패치는 박나래의 전 매니저들이 직장 내 괴롭힘을 호소하며 지난 3일 서울서부지법에 부동산 가압류 신청을 냈다고 보도했다. 청구 금액은 약 1억 원이다. 또 이들은 박나래 매니저로 재직할 당시 당한 피해에 대한 1억 원 상당의 손해배상청구소송도 준비 중인 것으로 알려졌다.



전 매니저들은 박나래를 상대로 직장 내 괴롭힘, 폭언, 특수 상해, 대리 처방, 진행비 미지급 등을 주장하고 있다. 이들은 박나래가 안주 심부름, 파티 뒷정리, 술자리 강요 등으로 매니저를 24시간 대기시키며 사적으로 괴롭혔고, 각종 식자재 비용이나 주류 구입비 등 진행비 정산도 제때 하지 않았다며 갑질 의혹을 제기했다. 한 매니저는 술을 마시지 않는다는 이유로 폭언을 들었는데, 화가 나서 던진 술잔에 상해를 입기도 했다고 주장하고 있다.



이와 관련해 박나래 측은 "확인 중"이라며 추후 법률대리인을 통해 입장을 밝힐 것이라 알렸다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)