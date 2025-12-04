[글로벌D리포트] "돈 내면 한국인 오빠와 데이트" 소녀팬 노린 성착취에 브라질 '발칵'

"한국 오빠와 함께 K-드라마의 마법을 다시 느껴보세요" 브라질의 한 웹사이트에 선전 문구가 커다랗게 써져 있습니다.



그 옆으로 사랑, 꿈, 추억 같은 한글 단어도 보입니다.



젊은 여성과 남성이 한국의 여러 유명 장소를 함께 다니며 찍은 사진도 올려져 있습니다.



최근 브라질 주요 소셜미디어에서 홍보 중인 유료 만남 서비스 웹사이트로, 실제로 브라질 상파울루의 한인 상가 밀집 지역 카페 방문, 전통 한국 식당에서 저녁 식사, 유명 K-드라마 대사 속삭이기 같은 구체적인 유료 패키지 상품 코스도 소개하고 있습니다.



'오빠 릭'이라는 동양계 남성 사진에다 한국과 일본의 매력이 어우러진 국제 모델, 4개 국어를 유창하게 구사 같은 소개글도 적혀 있습니다.



이 사이트 운영자 또는 운영자와 관련된 인물로 추정됩니다.



주상파울루 한국 총영사관은 이 사이트에 대해 브라질 여성을 상대로 한 성범죄 정황을 확인하고 현지 수사기관과 협력해 조사를 진행 중이라고 설명했습니다.



현지 수사기관은 '오빠 릭'이라는 이 남성이 일본계 브라질 국적 남성이라고 확인하고 행방을 뒤쫓고 있습니다.



또한 총영사관 측은 소셜미디어를 통해 피해자들의 신고를 요청하는 글을 올리고, 해당 사이트에 대한 주의보를 배포했습니다.



최근 브라질에서는 변호사, 의사 등 고수익 한류 팬들을 상대로 가짜 팬클럽 회원권을 판매하거나, 한국 남성 사진을 도용한 로맨스 스캠 범죄 등 한류 열풍을 노린 범죄가 늘고 있습니다.



