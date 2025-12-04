화마 속에서 3개월 아기 구하고 중상…필리핀 가사도우미 화제

▲ 지난달 29일(현지시간) 대형 화재가 일어났던 홍콩 북부 타이포 지역의 고층 아파트 단지 웡 푹 코트 앞에 소방차가 주차돼 있다.

이미지 확대하기

▲ 생후 3개월 아기 젖은 담요로 감싸 구조한 필리핀 출신 가사도우미 로도라 알카라즈

홍콩 화재 참사 현장에서 3개월 된 아기를 살리고 중환자실에 입원한 필리핀 가사도우미의 사연이 화제가 되고 있습니다.홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 필리핀 출신의 로도라 알카라즈(27)는 지난달 25일 홍콩에 도착해 웡 푹 코트 아파트에서 가사도우미 일을 시작했습니다.알카라즈는 어린 10대 남동생이 대학을 마칠 수 있도록 돈을 모으겠다며 타국 땅을 밟았습니다.고향에는 자신의 다섯 살배기 아이도 있었습니다.일을 시작하고 바로 다음 날인 26일, 무서운 불길 속에 놓이게 됐습니다.자신이 일하는 집의 집주인 여성, 3개월 된 아기와 함께 3시간가량 화마가 뒤덮은 아파트에 갇혔습니다.젖은 담요로 아기를 감싸 안은 채 불길 속에서 탈출했고 다행히 목숨을 건졌습니다.아이는 크게 다친 곳 없이 무사한 것으로 알려졌습니다.그는 구조대에 이송될 당시 의식을 잃은 상태였으며 중환자실에 입원해 치료받고 있습니다.그러나 목 부위 등을 크게 다쳐 정상적으로 말을 할 수 없으며 굳은 음식을 삼키지도 못하는 심각한 상태입니다.화재 연기가 목 안에서 마치 독처럼 타고 내려갔다고 그는 지인들에게 설명했습니다.함께 있었던 집주인 여성도 위독한 상태인 것으로 알려졌습니다.알카라즈의 남동생은 누나가 어린 동생들의 학비를 마련하기 위해 이전에는 카타르에서도 몇 년간 일한 적 있다고 전했습니다.그의 사연이 알려지자 홍콩에 있는 필리핀 노동자들과 필리핀 현지에서 영웅으로 떠오르며 유명해졌다고 SCMP는 보도했습니다.홍콩 당국은 이번 화재로 사망한 외국인 가사도우미들에 대해 총 80만 홍콩달러(약 1억 5천만 원)의 보상금을 지급하겠다고 밝혔습니다.지금까지 확인된 화재 사망자는 159명이며, 이 가운데 신원이 확인된 외국인 가사도우미는 10명으로 집계됐습니다.(사진=SCMP 캡처, 연합뉴스)