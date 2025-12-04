프로농구 '올스타 팬 투표' 시작…17일까지 KBL 홈페이지서

▲ 2025-2026 프로농구 올스타전 엠블럼

프로농구 '별들의 잔치'를 빛낼 선수를 뽑는 올스타 투표가 오늘(4일) 시작됐습니다.한국농구연맹(KBL)은 오는 17일 오후 5시까지 2025-2026 LG전자 프로농구 올스타전 참가 선수 선발을 위한 팬 투표를 실시한다고 밝혔습니다.투표는 KBL 공식 홈페이지(www.kbl.or.kr)에서 진행되고, 기간 내 1일 1회 참여할 수 있습니다.10개 구단이 추천한 총 50명의 선수 중 7명의 선수를 선택해야 하고, 한 구단 소속 선수는 2명까지 고를 수 있습니다.팬 투표 70%와 선수단 투표 30%를 합산한 결과로 상위 20명이 올스타전에 출전하고, 올스타전 감독이 4명을 추가로 뽑습니다.올스타전 감독은 정규시즌 2라운드 종료 시점 1·2위 팀 사령탑이 맡습니다.이번 시즌 올스타전은 내년 1월 18일 서울 잠실실내체육관에서 열립니다.잠실실내체육관에서는 2015-2016시즌 이후 10년 만에 올스타전이 개최됩니다.특히 잠실실내체육관이 종합운동장 재개발로 철거 예정이라, 이 경기장에선 마지막으로 열리는 올스타전이 됩니다.KBL은 이번 올스타 투표에 참여하는 팬들을 대상으로 다양한 경품 이벤트도 마련했습니다.추첨을 통해 LG 엑스붐 블루투스 스피커 그랩, LG 엑스붐 블루투스 이어폰 버즈 라이트, 티빙 이용권 등을 제공합니다.(사진=KBL 제공, 연합뉴스)