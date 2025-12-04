[속보] '훈식이형''현지누나' 김남국 사의 표명…대통령실 "즉각 수리" (D리포트)

문진석 민주당 의원으로부터 인사 청탁을 받는 장면이 포착돼 논란에 휩싸인 김남국 대통령실 디지털소통비서관이 사직서를 제출한 것으로 확인됐습니다.



김 비서관은 오늘(4일) 사직서를 제출하고 이재명 대통령이 주재한 수석보좌관 회의에도 참석하지 않은 거로 전해졌습니다.



앞서 그제 문 의원이 김 비서관에게 휴대전화 메신저로 같은 대학 출신 특정 인사를 한국자동차산업협회장에 추천해 달라고 부탁하는 장면이 일부 언론 카메라에 잡혔습니다.



이에 김 비서관이 "훈식이 형이랑 현지 누나한테 추천할게요"라고 답한 것도 함께 포착됐습니다.



이는 김 비서관이 강 비서실장과 김현지 제1부속실장에게 청탁을 전달하겠다는 뜻으로 읽혀 논란이 일었고, 대통령실은 이튿날 공지를 통해 부정확한 정보를 부적절하게 전달한 내부 직원에게 공직 기강 차원에서 엄중 경고 조치했다고 밝혔습니다.



대통령실은 김 비서관의 사직서를 곧바로 수리했다고 밝혔습니다.



