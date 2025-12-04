이 대통령 "연간 수출 7천억 달러 돌파 가시권…기업인·노동자 덕분"

▲ 이재명 대통령이 4일 용산 대통령실에서 열린 수석보좌관회의를 주재하고 있다.

이재명 대통령이 오늘(4일) "어려운 대외환경 속에도 우리 수출이 국민 경제에 큰 희망이 되고 있다"며 "사상 최초로 연간 수출 7천억 달러 돌파가 가시권에 들어왔다"고 말했습니다.이 대통령은 이날 오후 용산 대통령실에서 주재한 수석보좌관회의 모두발언에서 "지난달 수출은 작년 같은 달보다 8.4% 큰 폭으로 증가했다"는 소식을 전하며 이같이 말했습니다.그러면서 "이는 보호무역주의의 파고에 굴하지 않고 제품 개발 및 시장 개척에 힘을 모은 우리 기업인과 노동자, 이를 뒷받침하는 공직자들의 노고 덕분"이라고 격려했습니다.이 대통령은 "글로벌 통상 환경의 불확실성은 앞으로도 계속될 것"이라며 "이럴 때일수록 국익 중심의 실용적인 통상 정책을 토대로 미래 첨단산업을 육성해 나가야 한다"고 강조했습니다.이어 "'글로벌 사우스'(Global South·주로 남반구에 위치한 신흥국과 개발도상국)와의 협력을 통한 수출시장 다변화 및 경제영토 확장 노력이 중요하다"며 "수출 7천억 달러를 넘는 1조 달러 시대를 여는 기반을 마련하기 위해 견고한 민관 협력체계를 구축해달라"고 요청했습니다.(사진=연합뉴스)