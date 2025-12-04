이 대통령, '정의로운 통합' 또 언급…"'빛의 혁명 완성' 갈 길 많이 남아"

▲ 이재명 대통령이 4일 용산 대통령실에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령은 "반성과 책임을 바탕으로 연대와 포용의 가치를 세워 정의로운 통합을 이뤄내고 국민의 더 나은 삶을 향해 함께 꿋꿋하게 나아가자"고 말했습니다.이 대통령은 용산 대통령실에서 주재한 수석·보좌관회의 모두발언에서 "주권자가 명령한 '빛의 혁명'의 완성까지는 아직 가야 할 길이 많이 남았다"며 이같이 당부했습니다.'내란 잔재'를 말끔히 청산하고 단죄하는 것을 전제로 통합을 이루겠다는 기조의 '정의로운 통합론'을 다시금 강조한 것으로 해석됩니다.아울러 이 대통령은 "대한민국의 헌정 질서가 맞이한 최대 위기를 우리 국민은 담대한 용기와 빛나는 연대의 힘으로 평화적으로 슬기롭게 이겨냈다"고 1년 전 발생한 비상계엄 사태를 돌아봤습니다.이어 "행동하는 작은 물방울들의 하나 된 힘은 벼랑 앞에 선 민주주의를 구했고, 세계 민주주의 역사에 영원히 꺼지지 않을 빛을 새겼다"며 "그렇게 오늘의 민주주의를 지켜낸 자랑스러운 국민의 저력은 내일의 민주주의를 더욱 활짝 꽃피우는 원동력이 될 것"이라고 강조했습니다.이 대통령은 지난 2일 국회가 5년 만에 법정 시한 내에 예산안을 합의 처리한 것에 대해서는 "대승적으로 예산안 처리에 협력해 준 야당에 거듭 감사 말씀을 전한다"고 사의를 표했습니다.그러면서 "앞으로도 국민의 삶을 위해서는 선의의 경쟁으로 힘을 모아가면 좋겠다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)