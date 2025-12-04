[자막뉴스] "K-오빠와 로맨틱한 데이트"…충격 미끼에 브라질 '발칵'

브라질에서 한국 문화를 좋아하는 여성 팬을 노린 성착취 범죄 의혹 웹사이트가 발견돼 현지 경찰이 수사에 착수했습니다.



해당 사이트는 '한국 오빠와 데이트하세요'라는 취지의 유료 만남 서비스를 홍보하고 있습니다.



"오빠랑 같이 K-드라마의 마법을 느껴보세요!"라는 문구와 함께 남녀가 서울 곳곳을 함께 돌아다니는 모습의 사진도 게시돼 있습니다.



사이트에는 '한인타운 카페 방문', 'K-BBQ 식당 체험', '유명 드라마 대사 속삭이기' 등 구체적인 유료 코스가 상품으로 올라와 있습니다.



일부 코스는 만남 장소로 '모텔 또는 집'으로 명시하고, '로맨틱한 분위기의 감각적 마사지', '더 깊은 수준의 신체 접촉' 노골적인 내용도 포함하고 있습니다.



또, 운영자와 관련된 인물로 보이는 '오빠 릭(Oppa Rick)'이라는 남성의 사진도 공개돼 있습니다.



소개란에는 "한국과 일본의 매력이 어우러진 국제 모델로, 4개 국어에 능통하고 브라질 문화에 열정을 가지고 있다"라고 적혀 있습니다.



그와 실제로 만났다는 듯한 '고객 후기'도 다수 게시돼 있습니다.



주상파울루 한국총영사관은 이 사이트가 단순한 사기 또는 기만 행위를 넘어 브라질 여성을 상대로 한 성범죄 정황이 확인돼 현지 경찰과 협력해 조사 중이라고 밝혔습니다.



현지 경찰은 사이트 운영과 관련한 인물로 '일본계 브라질 국적 남성'을 특정했고, 현재 그의 행방을 추적하고 있습니다.



