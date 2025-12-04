뉴스

'인사청탁 논란' 여당 문진석 "입 열 개라도 할 말 없어" 사과

유영규 기자
작성 2025.12.04
▲ 10월 21일 대전 국가철도공단 본사에서 열린 국회 국토교통위원회의 한국철도공사(코레일)·국가철도공단·에스알(SR)에 대한 국정감사에서 더불어민주당 문진석 의원이 질의하고 있다.

인사청탁 논란을 빚은 더불어민주당 문진석 원내운영수석부대표가 오늘(4일) "입이 열 개라도 할 말이 없다"며 공식 사과했습니다.

문 수석은 오늘 페이스북을 통해 "부적절한 처신 송구하다"며 이같이 말했습니다.

이어 "앞으로 언행에 더욱 조심하겠다"고 덧붙였습니다.

문 수석은 지난 2일 국회 본회의장에서 김남국 대통령실 소통비서관에게 같은 대학 출신 인사를 한국자동차산업협회장에 추천해 달라는 취지의 문자 메시지를 보내는 휴대전화 화면이 언론 카메라에 찍혀 논란을 빚었습니다.

휴대전화 화면에는 '제가 훈식이 형이랑 현지 누나한테 추천할게요'라는 김 비서관의 답신도 포착됐습니다.

이에 국민의힘은 김현지 대통령실 제1부속실장이 이재명 정부 '실세'라는 사실이 드러났다며 김 비서관의 즉각 사퇴 등을 촉구했습니다.

민주당은 오늘 관련 논란에 대해 "매우 부적절하다는 것에 당내 이견은 없다"고 입장을 밝히면서도 윤리감찰단 조사 등에 대해서는 논의된 바 없다고 전했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
