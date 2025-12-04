뉴스

구치소 동료 꾀어 10억 원 갈취…변호사 속여 옥중 혼인신고도

유영규 기자
작성 2025.12.04 14:15 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
구치소 동료 꾀어 10억 원 갈취…변호사 속여 옥중 혼인신고도
▲ 서울구치소

광주지법 형사12부(박재성 부장판사)는 오늘(4일) 거짓 경력과 재력을 과시하며 사기 행각을 벌인 혐의(특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반 등)로 기소된 A(52·남) 씨에게 징역 6년을 선고했습니다.

A 씨는 사기죄로 징역형을 확정받아 서울구치소에 수감 중이던 2020년부터 이듬해 사이 동료 수감자였던 B 씨로부터 투자금 명목으로 총 10억 원을 가로챈 혐의를 받습니다.

그는 경력, 학력, 재력 등 배경을 과시하며 B 씨를 안심시켰는데 전부 거짓말이었습니다.

B 씨는 출소 후에도 구치소를 14차례 찾아가 접견할 만큼 A 씨에게 철저히 속았습니다.

A 씨는 자신을 접견했던 변호사 C 씨 앞에서도 유명 기업의 실제 사주인 것처럼 행세했습니다.

A 씨는 옥중에서 C 씨와 혼인신고를 하기도 했습니다.

죄수와 변호사 간 법적으로 맺어졌던 부부 관계는 거짓말을 알아챈 C 씨의 이혼 청구 소송으로 끝이 났습니다.

A 씨의 공소사실에는 구치소 수용실 내 허위 음담패설로 C 씨의 명예를 훼손한 내용도 포함됐습니다.

재판부는 "피고인은 이 법정에서도 반성하지 않고 뻔뻔한 변명으로 일관했다. 뉘우치는 빛이 전혀 보이지 않아 엄한 처벌이 불가피하다"고 판시했습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지