구치소 동료 꾀어 10억 원 갈취…변호사 속여 옥중 혼인신고도

▲ 서울구치소

광주지법 형사12부(박재성 부장판사)는 오늘(4일) 거짓 경력과 재력을 과시하며 사기 행각을 벌인 혐의(특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반 등)로 기소된 A(52·남) 씨에게 징역 6년을 선고했습니다.A 씨는 사기죄로 징역형을 확정받아 서울구치소에 수감 중이던 2020년부터 이듬해 사이 동료 수감자였던 B 씨로부터 투자금 명목으로 총 10억 원을 가로챈 혐의를 받습니다.그는 경력, 학력, 재력 등 배경을 과시하며 B 씨를 안심시켰는데 전부 거짓말이었습니다.B 씨는 출소 후에도 구치소를 14차례 찾아가 접견할 만큼 A 씨에게 철저히 속았습니다.A 씨는 자신을 접견했던 변호사 C 씨 앞에서도 유명 기업의 실제 사주인 것처럼 행세했습니다.A 씨는 옥중에서 C 씨와 혼인신고를 하기도 했습니다.죄수와 변호사 간 법적으로 맺어졌던 부부 관계는 거짓말을 알아챈 C 씨의 이혼 청구 소송으로 끝이 났습니다.A 씨의 공소사실에는 구치소 수용실 내 허위 음담패설로 C 씨의 명예를 훼손한 내용도 포함됐습니다.재판부는 "피고인은 이 법정에서도 반성하지 않고 뻔뻔한 변명으로 일관했다. 뉘우치는 빛이 전혀 보이지 않아 엄한 처벌이 불가피하다"고 판시했습니다.