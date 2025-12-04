[여담야담] "부적절한 처신" 사과에도…김유정 "직 내려놔야"

[편상욱의 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 김유정 전 더불어민주당 의원, 김종혁 전 국민의힘 최고위원
--------------------------------------------
● '현지 누나' 후폭풍
김유정 / 전 더불어민주당 의원
"문진석 사과, 좀 더 빨랐어야…당직 내려놓아야 할 듯"
김종혁 / 전 국민의힘 최고위원
"문진석, 김현지 출석 불가 가장 먼저 주장…김현지 '실세' 맞는 듯"
● '김현지 뇌관' 재부상 / ● 운영위 '막말' 충돌
김유정 / 전 더불어민주당 의원
"국민들, 이 정권은 형·누나로 인사 이뤄지나 생각할 것…민주, 역지사지 해야"
김종혁 / 전 국민의힘 최고위원
"외국이면 대통령에 질문 쏟아질 일…경고는 손바닥으로 국민 눈 가리기"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
(SBS 디지털뉴스부)