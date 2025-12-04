뉴스

[여담야담] "부적절한 처신" 사과에도…김유정 "직 내려놔야"

SBS 뉴스
작성 2025.12.04 15:25 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
[편상욱의 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 김유정 전 더불어민주당 의원, 김종혁 전 국민의힘 최고위원
--------------------------------------------

● '현지 누나' 후폭풍

김유정 / 전 더불어민주당 의원
"문진석 사과, 좀 더 빨랐어야…당직 내려놓아야 할 듯"

김종혁 / 전 국민의힘 최고위원
"문진석, 김현지 출석 불가 가장 먼저 주장…김현지 '실세' 맞는 듯"

● '김현지 뇌관' 재부상 / ● 운영위 '막말' 충돌

김유정 / 전 더불어민주당 의원
"국민들, 이 정권은 형·누나로 인사 이뤄지나 생각할 것…민주, 역지사지 해야"

김종혁 / 전 국민의힘 최고위원
"외국이면 대통령에 질문 쏟아질 일…경고는 손바닥으로 국민 눈 가리기"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

(SBS 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지