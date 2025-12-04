양현종, KIA에 남는다…2+1년 45억 원에 FA 계약

▲ FA 계약한 양현종과 KIA 심재학 단장(오른쪽)

프로야구 KIA 타이거즈가 간판 투수 양현종 선수와 FA 계약을 마무리했습니다.KIA는 4일 프랜차이즈 스타인 자유계약선수(FA) 양현종과 계약기간 2+1년, 계약금 10억 원, 연봉과 인센티브를 포함해 총액 45억 원에 계약했다고 밝혔습니다.양현종은 구단을 통해 "언제나 변함없는 응원을 보내주신 팬들께 감사드린다"며 "다시 한번 내 가치를 인정해주고 기회를 준 구단에도 감사하다"고 말했습니다.이어 "아직 도전은 끝나지 않았다"며 "유니폼을 벗는 순간까지 꾸준한 모습을 KIA 팬들에게 보여주겠다"고 다짐했습니다.심재학 KIA 단장은 "양현종은 KIA의 상징"이라며 "앞으로 후배들을 이끌며 '살아있는 전설'로서 모습을 보여주길 기대한다"고 당부했습니다.광주동성고를 졸업하고 2007년 KIA에 입단한 양현종은 미국프로야구에 진출한 2021시즌을 제외하고 18시즌 동안 한 팀에서 꾸준히 활약을 펼쳤습니다.KBO리그 통산 543경기에 등판해 2천656⅔이닝, 186승 127패 9홀드 평균자책점 3.90의 성적을 거뒀습니다.2025시즌엔 30경기에서 153이닝을 책임지면서 7승 9패 평균자책점 5.06을 기록했습니다.양현종은 KBO리그 최다승(210승), 최다 이닝(3천3이닝·이상 송진우) 경신 도전을 KIA에서 이어가고 KBO리그 역대 탈삼진 1위(2천185개) 기록도 KIA에서 계속 쌓게 됐습니다.양현종은 KIA와 세 번째 FA 계약을 맺었습니다.그는 해외 진출을 고려하던 2016년 12월, KIA와 계약기간 1년, 총액 22억 5천만 원에 도장 찍었고, 미국으로 돌아온 2021년 12월 계약기간 4년, 총 103억 원에 FA 계약했습니다.(사진=KIA 타이거즈 제공, 연합뉴스)