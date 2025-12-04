푸틴, 인도서 모디 총리와 비공개 회담 예정

▲ 2018년 인도 뉴델리서 만난 푸틴 러시아 대통령(왼쪼)과 모디 인도 총리

블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 나렌드라 모디 인도 총리와 비공식 회담을 갖습니다.러시아 관영 타스통신 등에 따르면 푸틴 대통령은 현지시간 4일 1박 2일 일정으로 인도 뉴델리를 국빈 방문해 모디 총리 관저에서 비공식 회담을 할 예정입니다.이와 관련해 유리 우샤코프 러시아 크렘린궁 외교정책 보좌관은 "양국 정상이 일대일로 만나 비공개 회담을 진행할 것"이라고 설명했습니다.러시아는 이번 회담의 중요성을 강조하면서 정치, 무역, 과학기술, 문화 등 분야에서 양국 협력 방안을 포괄적으로 논의할 계획이라고 덧붙였습니다.회담이 끝난 뒤 양국 정상은 기자회견을 열고 공동 성명 내용을 발표할 예정입니다.푸틴 대통령의 인도 방문은 2022년 2월 러시아가 우크라이나와 전쟁을 시작하기 직전인 2021년 12월 이후 4년 만입니다.인도는 러시아산 원유 수입 등을 이유로 지난 8월부터 미국으로 수출하는 자국산 제품에 50% 관세를 부과받고 있습니다.러시아는 우크라이나 전쟁 이후 서방 제재를 받으면서 고립될 위기에 몰렸지만, 인도가 러시아산 원유를 저렴한 가격에 대거 구매하면서 숨통이 트였습니다.인도는 미국과 올해 연말까지 1단계 관세 협정을 체결하기 위해 협상에 속도를 내고 있으며 러시아와도 협력을 강화하고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)