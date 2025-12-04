노트북 성능 분석…LG 가장 가볍고 구동 속도는 삼성·LG 빨라

▲ 한국소비자원

한국소비자원이 노트북을 구매하기 전 제품별 휴대성과 구동 속도 등 주요 성능을 확인해달라고 소비자들에게 요청했습니다.소비자원이 올해 출시된 인기 노트북 5개 제품의 품질과 안전성을 시험 평가한 결과 본체와 충전기 합산 무게는 LG전자 제품(16Z90TS)이 1천374g으로 가장 가벼웠습니다.이는 ASUS 제품(TP3607S·2천85g)의 66% 수준이었습니다.일반적인 사무용 프로그램 구동소요시간(구동속도)은 충전기 연결 시에는 삼성전자(NT960XHA)와 LG전자(16Z90TS) 제품의 속도가 빨라 상대적으로 우수한 것으로 평가됐습니다.충전기 미연결 시에는 전 제품이 양호한 수준이었습니다.또 디스플레이 품질은 애플 제품(A3241)이 상대적으로 우수했습니다.연속 사용 가능 시간(배터리 사용 가능 시간)은 LENOVO 제품(ThinkPad X9-15Gen1)이 13시간 2분으로 가장 길었습니다.이는 LG전자 제품(16Z90TS·5시간 42분)과 비교하면 2.3배 수준이었습니다.원음(原音)을 왜곡 없이 재생하는 음향 품질은 애플(A3241)·LENOVO(ThinkPad X9-15Gen1)·LG전자(16Z90TS) 등 세 개 제품이 상대적으로 우수했습니다.5개 제품이 모두 전면 카메라의 품질이 화상 회의용으로 우수하다는 평가를 받았고, 제품 안전성과 법정 표시사항에도 각각 이상이 없었습니다.(사진=한국소비자원 제공, 연합뉴스)