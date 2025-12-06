[글로벌 인사이트] "이스라엘 뒤통수 제대로 맞았다"…'스텔스 절대반지' F-35의 배신

지금 보이는 이 사진, 미국의 F-35 전투기입니다.



단순히 빠른 전투기가 아니라, 지금까지 인류가 만들어낸 전투기 중 가장 똑똑하고 가장 은밀하면서, 가장 비싼 첨단 기술의 집약체란 평을 받습니다.



가격이 대당 무려 1억 달러 이상인 이 전투기는 엄청난 전투력을 가지고 있는데, 강력한 스텔스 기능으로 탐지 자체가 너무나 어렵습니다.



스텔스 절대반지 같은 기종이어서 공중전의 게임체인저라는 평가를 받고 있습니다.



지상군과 함정, 다른 항공기와 정보를 주고받으며 드론을 이끌고 작전을 지휘할 수 있고, 적의 복잡한 방공망을 찾아 파괴하는 데도 특화돼 있습니다.



지난달 트럼프 대통령이 사우디 아라비아에 전격 판매하기로 결정했다고 밝힌 게 바로 이 F-35입니다.



이 소식이 미국 국내외에 큰 충격을 준 이유를 여러 외신에서 최근 자세히 분석했습니다.



[도널드 트럼프 / 미국 대통령 : 그들은 F-35를 구매하길 원합니다. 아주 훌륭한 동맹국이죠. 우리를 매우 좋아해야 할 것입니다. 네, 저희는 그렇게 할 겁니다. F-35를 판매하게 될 것입니다.]



CNN은 당시 트럼프 대통령 발언에서 이스라엘에 대한 언급이 완전히 빠져 있었던 점을 짚었는데요,



이 거래를 두고 "중동의 힘의 균형을 뒤흔들어 사우디를 중동의 패권국으로 부상시키고 미국의 최첨단 전투기를 최초로 받는 아랍 국가로 만들 것" 이라고 지적했습니다.



그러면서 "트럼프 대통령이 3년간 이 거래를 추진하면서 힘의 균형점이 리야드로 옮겨갈 수 있다"고 분석했습니다.



그동안 미국은 중동 국가 중 이스라엘에게만 가장 성능 좋은 무기를 팔 수 있다는 원칙을 법까지 만들어 지켜 왔습니다.



반미 정권이 수시로 들어서는 중동 지역에서 이스라엘이 '힘의 우위'를 확보할 수 있도록 하는 게 미국의 국익과 부합한단 취지였습니다.



그런데 트럼프 대통령이 이스라엘과 관계 정상화란 전제 조건도 없이 사우디아라비아에 최상급 무기를 팔겠다고 발표해 버렸단 겁니다.



CNN에서는 터키 사례를 언급하며, '중국 리스크'도 지적했습니다.



2019년 터키가 러시아제 S-400을 구매했다는 이유로 나토 동맹국임에도 F-35 프로그램에서 퇴출시킬 정도로, 기술 노출 우려에 촉각을 곤두세워 왔는데, 사우디가 최근 중국과 안보 협력을 강화하고 있단 점을 간과하고 있다고 했습니다.



지금까지 중동 정책의 '룰'이 송두리째 바뀌는 만큼, 뒤통수 맞은 이스라엘은 강력하게 반발하고 있습니다.



이스라엘 군은 "다른 중동 국가가 F-35를 가지면 이스라엘 제공권이 침식될 것"이라며 즉각 반대 의사를 밝혔고요,



이스라엘 안보 관계자들은 미국 매체에 앞다퉈서 "군과 정부가 매우 우려하고 있다"고 현지 분위기를 전하고 있습니다.



이스라엘 군 참모총장을 역임하고 국회의원을 했던 가디 아이젠코트는 CNN에 트럼프와의 관계를 자랑하면서도 이 일을 막지 못한 네타냐후 총리를 "무능하다"고 맹비난하기도 했습니다.



이 같은 파장을 트럼프 대통령이 의식했다는 사실이 최근 악시오스 단독 보도로 드러나기도 했습니다.



악시오스는 트럼프 대통령이 기자회견에서 빈 살만 왕세자와 화기애애한 장면을 연출했지만, 회담장에선 이스라엘과 관계 정상화를 강하게 밀어붙였다고 관계자를 인용해 보도했습니다.



거듭된 트럼프의 압박에도 빈 살만이 국내 여론과 팔레스타인 국가 수립 조건을 이유로 강경하게 거부하자, 분위기가 급랭했다고 전했습니다.



악시오스는 "트럼프 대통령은 눈에 띄게 실망하고 짜증을 드러냈다"며 "회담은 전반적으로 빡빡하고 경직된 분위기 속에서 진행됐다"고 했습니다.



결국 회의 후 마코 루비오 국무장관이 네타냐후 이스라엘 총리에게 전화해 "사우디에 제공될 F-35는 이스라엘 것보다 성능이 제한된 버전"이라면서 진화에 나섰다고 합니다.



사우디와 관계 정상화가 무산된 이스라엘을 달래면서, 수천억 달러 규모 '무기 투자 패키지' 딜도 챙기기 위한 고육책으로 보이는데, 아랍에미리트에 저사양의 F-35를 팔려다가 아랍에미리트의 거부로 무산됐던 전례를 감안하면, 실제 무기 판매까지 이어지려면 시간이 걸릴 걸로 보입니다.



미국이 아끼고 아껴 아무한테나 팔지 않은 그야말로 '금단의 무기'였던 F-35.



"가장 민감한 기술은 정권이 안정된, 제일 신뢰하는 동맹에만 준다"는 미국의 오랜 '룰'이 깨지는 상징적인 순간이 정말 올 지, 국제 사회는 관심과 우려가 섞인 눈으로 지켜보고 있습니다.



(취재 : 김민정, 영상취재 : 주용진, 영상편집 : 이승진, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)