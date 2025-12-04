투자리딩방 조직 제보에 "1억 원 검거 보상"…역대 최고액

▲ 투자리딩방 조직 제보자에 '특별검거보상금' 1억 원

경찰이 수백억 원대 사기를 벌인 투자리딩방 조직 검거에 결정적 제보를 한 시민에게 특별검거보상금 1억 원을 지급했다고 오늘(4일) 밝혔습니다.경찰청이 지난 7월 보이스피싱, 마약 등 조직범죄 신고 활성화를 위해 특별검거보상금 제도를 도입한 이후 역대 최고 금액의 보상금입니다.해당 투자리딩방 조직은 국내를 거점으로 활동한 것으로 전해졌습니다.다만 제보자의 신변 보호를 위해 경찰은 구체적인 사건 경위는 공개하지 않았습니다.불법대부업 운영 범죄단체와 조직강도 상해 피의자 검거 과정에서 주요 제보를 한 시민에게도 각각 4천만 원, 1천300만 원의 특별검거보상금이 지급됐습니다.박성주 국가수사본부장은 제보자에게 직접 감사장과 보상금을 전달했습니다.경찰청은 지난 7월부터 보이스피싱·투자리딩 사기, 대규모 마약류 밀반입·유통, 수십억 원 규모의 불법 도박장 개설 등 범죄조직 제보를 심사해 총 22건, 5억 6천600만 원의 검거 보상금을 지급했습니다.이 가운데 특별검거보상금은 총 7건, 3억 원 규모입니다.박 본부장은 "적극적 신고와 제보가 악성·조직성 범죄 근절의 핵심 동력"이라며 "보상금을 더욱 활성화하고 제보자 신변 보호에도 만전을 기하겠다"고 말했습니다.(사진=경찰청 제공, 연합뉴스)