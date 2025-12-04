뉴스

경기, 3천 명 명단 공개…체납 징수 '100일 작전' 벌인다

최호원 기자
작성 2025.12.04 12:46 조회수
<앵커>

경기도가 지방세를 1천만 원 이상 체납한 사람 3천여 명의 명단을 공개했습니다. 연말까지 체납 징수 100일 작전을 벌여 최대 1천400억 원을 추징할 계획입니다.

보도에 최호원 기자입니다.

<기자>

경기 시흥시에 있는 세금 체납자의 집입니다.

주민세 등 1천370여만 원을 내지 않았는데, 경기도 단속 공무원들이 집 안 귀금속들을 찾아내 노란 압류 딱지를 붙입니다.

주거지뿐 아니라 체납자의 사업장에도 찾아갑니다.

주차된 고급 승용차에 노란 족쇄를 채우고, 공매 절차를 위해 견인 조치를 진행합니다.

[김동필/광명시 세정과 주무관 : 저희가 점유해서 견인 조치를 진행할 거예요. 그리고 매각을 하게 되면 감정가 이상으로 낙찰될 경우 체납 세액이 충당될 예정이고요.]

한 체납자는 자신의 주소를 고시원으로 바꿔놨지만, 현장 조사 결과 서울의 한 아파트에 가족과 함께 살고 있는 정황이 확인됐습니다.

[송주명/경기도청 조세정의과 주무관 : 전입 신고를 고시원으로 해놨는데, 2025년 9월 날짜로 아파트 주소지로 체납자 이름으로 등기 온 부분을 보면 거주하시는 것이 맞는 것 같아요.]

경기도는 지난 10월부터 '현장 징수'와 '세원 발굴', 두 개의 TF팀을 구성해 100일간 대대적인 체납 징수 활동을 벌이고 있습니다.

1천만 원 이상 고액 체납자 3천156명의 명단도 공개했습니다.

[김동연/경기도지사 : 고액 체납 제로화를 위한 100일 대작전을 펴서 (체납자의) 생활 동선과 일하는 동선 등을 체계적으로 관리하는 조세 징수 체계를 이번 기회에 만들어 이런 (상습·고액 체납) 일이 만들어지지 않도록 제도적으로 정비하겠습니다.]

경기도는 100일 작전을 통해 현장 징수와 탈루 세원 차단 등으로 모두 1천400억 원의 추징이 가능할 것으로 예상하고 있습니다.

경기도는 또, 윤석열 전 대통령의 장모 최은순 씨가 차명으로 부동산을 거래하다 부과받은 과징금 25억 500만 원을 내지 않아 도내 지방행정제재·부과금 체납 1위를 기록했다며 해당 과징금을 끝까지 징수하겠다고 밝혔습니다.

(영상편집 : 장운석, 화면제공 : 경기도청)
