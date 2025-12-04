청주 실종 여성 살해범 54세 김영우, 심경 묻자 꺼낸 말

<앵커>



청주 실종 여성 살인범 54세 김영우의 신상이 오늘(4일) 공개됐습니다. 시신을 숨긴 심경을 묻는 취재진의 질문에 김 씨는 "지옥과도 같은 시간이었다"며 "죄송하다"는 말을 남겼습니다.



배성재 기자입니다.



<기자>



청주 실종 여성 살인범 54세 김영우의 얼굴과 나이 등 신상정보가 공개됐습니다.



충북경찰청은 어제 신상정보공개심의위원회를 열고 살인과 사체유기 혐의로 구속된 김영우에 대한 신상정보 공개를 결정했습니다.



심의위원들은 범행의 잔혹성과 피해의 중대성, 유족 의견 등을 종합적으로 고려한 것으로 전해졌습니다.



김 씨는 이에 대해 별도의 이의 신청을 하지 않았습니다.



충북에서 범죄자의 신상정보가 공개된 것은 이번이 처음입니다.



김영우는 지난 10월 14일 밤 9시쯤 충북 진천군 문백면 한 노상 주차장에 주차된 전 연인 50대 A 씨의 SUV에서 그가 다른 남성을 만난다는 사실을 알고 격분해 흉기로 10여 차례 찔러 숨지게 한 혐의를 받고 있습니다.



진천에서 오폐수 처리 업체를 운영하던 그는 범행 이후 시신을 자신의 차량에 옮겨 싣고 다음 날 회사에 출근했다가 저녁 6시쯤 퇴근한 뒤 거래처 중 한 곳인 음성군의 한 업체 안 오폐수처리조에 시신을 유기한 혐의도 받고 있습니다.



경찰은 김영우의 자백을 받아 실종 약 44일 만에 A 씨의 시신을 수습했습니다.



오늘 오전 검찰에 구속 송치된 김 씨는 40여 일간 심경이 어땠냐는 질문에 "지옥과도 같은 시간이었다"며 "피해자와 가족에게 어떤 마음으로도 용서를 구할 수 없을 것 같다"며 죄송하다고 말했습니다.



김 씨의 이름과 나이, 얼굴은 오늘부터 30일간 충북경찰청 홈페이지에 게시됩니다.



(영상편집 : 박나영)