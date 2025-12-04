서울 최대 5㎝ 첫눈 온다…경기·강원북부 대설예비특보

<앵커>



오늘(4일) 늦은 오후부터 밤사이 수도권과 강원도에 눈이 내립니다. 서울은 첫눈부터 최대 5cm의 많은 양이 예보됐고, 최대 8cm의 적설이 예상되는 경기 북부와 강원 북부에는 대설예비특보가 발령됐습니다.



정구희 기자가 보도합니다.



<기자>



영하 35도의 찬 공기가 한반도 상공으로 몰려오며 추위가 절정에 달했습니다.



오늘 서울의 아침 기온은 어제보다 1.5도 낮은 영하 9.4도까지 떨어졌습니다.



낮 기온은 서울 영상 2도, 대전 4도, 광주와 대구 6도까지 오르며 추위의 기세가 주춤하겠지만, 문제는 눈입니다.



오늘 늦은 오후부터 밤사이 수도권과 강원도를 중심으로 눈이 예상됩니다.



서울과 경기 대부분 지역에서 올겨울 첫눈이 내리는 건데, 양이 제법 많을 전망입니다.



특히 경기 북부인 연천과 포천 강원 북부인 철원, 화천, 양구에는 3~8cm의 눈이 예상돼 대설예비특보가 발령됐습니다.



대설예비특보는 대설주의보 기준인 24시간 동안 5cm 이상 적설이 예상될 때 선제적으로 발령됩니다.



[우재훈/기상청 예보분석관 : 북쪽을 지나는 저기압의 영향으로 4일 오후부터 밤사이 기온이 낮은 중부지방을 중심으로는 5cm 이상의 많은 눈이 내려 쌓이는 곳이 있겠습니다.]



서울과 경기, 강원도, 충북 북부에 1~5cm의 눈이 예상되고 퇴근 시간 무렵에 내리는 만큼 교통 혼잡이 우려됩니다.



충청 내륙과, 전북 동부, 전남 북부, 경상 서부, 경북 북부, 제주도 산지에도 1cm의 눈이 내려 쌓이는 곳이 있겠습니다.



눈구름의 이동 속도가 비교적 빨라 지속 시간은 길지 않겠지만, 밤사이 기온이 다시 영하권으로 떨어지는 만큼 도로가 얼어붙는 곳이 있겠습니다.



내일 아침 기온은 오늘보다 조금 높은 서울 영하 6도, 철원 영하 11도, 대전 영하 4도가 예상됩니다.



(영상편집 : 안여진)