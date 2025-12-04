미국 주류 판매점 침입해 '만취실신'한 범인은 너구리

▲ 버지니아 애슐랜드 주류 판매점서 발견된 너구리

지난달 29일(현지 시간) 새벽, 미국 버지니아주에 있는 한 주류 판매점 천장을 뚫고 한 '도둑'이 가게 안에 침입했습니다.범인은 선반에 진열된 위스키병들을 깨는 난동을 부리고 술을 잔뜩 마셔 취한 채 화장실에서 엎드린 채 잠이 들었다가 출근한 직원에게 현장에서 붙잡혔습니다.그런데 이 범인은 사람이 아닌 너구리였습니다.AP통신에 따르면 버지나아주 애슐랜드의 한 주류 판매점 직원은 너구리가 술에 취한 상태에서 화장실 바닥에서 기절해 있는 것을 발견해 지역 동물보호소에 신고했습니다.당시 가게는 선반에 놓여 있던 위스키병들이 잔뜩 바닥에 떨어져 깨져 흘러내린 위스키로 바닥이 흥건한 상태였습니다.천장에는 너구리가 들어오면서 생긴 것으로 보이는 구멍이 나 있었습니다.현장에 출동해 이 너구리를 '검거'해 보호소로 데려간 동물관리국 직원 서맨사 마틴은 "너구리는 재미있는 작은 생명체"라며 "이 녀석은 천장 타일 하나를 뚫고 떨어져서는 완전히 난폭하게 굴면서 닥치는 대로 술을 마셨다"고 설명했습니다.그는 이 너구리를 붙잡아 동물보호소로 가는 도중 실컷 웃었다면서 "동물 관리 직원으로서 내 인생에서 또 다른 날이었다"고 말했습니다.카운티 동물보호소 측은 너구리에 특별한 부상은 없었다면서 몇 시간이 지나 술이 깬 뒤에 자연에 방사했다고 전했습니다.동물보호소 측은 "몇 시간 동안 자고 난 뒤 부상의 징후는 전혀 없었다"며 "그가 침입이 해결책이 아니라는 점을 배웠기를 바란다"고 밝혔습니다.(사진= AP, 연합뉴스)