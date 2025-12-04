뉴스

미국 주류 판매점 침입해 '만취실신'한 범인은 너구리

유영규 기자
작성 2025.12.04 11:30 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
미국 주류 판매점 침입해 '만취실신'한 범인은 너구리
▲ 버지니아 애슐랜드 주류 판매점서 발견된 너구리

지난달 29일(현지 시간) 새벽, 미국 버지니아주에 있는 한 주류 판매점 천장을 뚫고 한 '도둑'이 가게 안에 침입했습니다.

범인은 선반에 진열된 위스키병들을 깨는 난동을 부리고 술을 잔뜩 마셔 취한 채 화장실에서 엎드린 채 잠이 들었다가 출근한 직원에게 현장에서 붙잡혔습니다.

그런데 이 범인은 사람이 아닌 너구리였습니다.

AP통신에 따르면 버지나아주 애슐랜드의 한 주류 판매점 직원은 너구리가 술에 취한 상태에서 화장실 바닥에서 기절해 있는 것을 발견해 지역 동물보호소에 신고했습니다.

너구리 침입에 난장판이 된 주류 판매점

당시 가게는 선반에 놓여 있던 위스키병들이 잔뜩 바닥에 떨어져 깨져 흘러내린 위스키로 바닥이 흥건한 상태였습니다.

천장에는 너구리가 들어오면서 생긴 것으로 보이는 구멍이 나 있었습니다.

현장에 출동해 이 너구리를 '검거'해 보호소로 데려간 동물관리국 직원 서맨사 마틴은 "너구리는 재미있는 작은 생명체"라며 "이 녀석은 천장 타일 하나를 뚫고 떨어져서는 완전히 난폭하게 굴면서 닥치는 대로 술을 마셨다"고 설명했습니다.

그는 이 너구리를 붙잡아 동물보호소로 가는 도중 실컷 웃었다면서 "동물 관리 직원으로서 내 인생에서 또 다른 날이었다"고 말했습니다.

카운티 동물보호소 측은 너구리에 특별한 부상은 없었다면서 몇 시간이 지나 술이 깬 뒤에 자연에 방사했다고 전했습니다.

동물보호소 측은 "몇 시간 동안 자고 난 뒤 부상의 징후는 전혀 없었다"며 "그가 침입이 해결책이 아니라는 점을 배웠기를 바란다"고 밝혔습니다.

(사진= AP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
딥빽X온더스팟
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지