성시경, 가창·작곡·전체 프로듀싱 참여…'경도를 기다리며' OST 발매

가수 성시경이 독보적인 보이스로 '경도를 기다리며' 서사를 채운다.



성시경이 참여한 JTBC 새 토일드라마 '경도를 기다리며'(극본 유영아, 연출 임현욱, 제작 SLL, 아이엔, 글뫼)의 OST '어떤 날 어떤 마음으로'가 4일 오후 6시 선발매된다.



'어떤 날 어떤 마음으로'는 성시경이 작곡부터 가창, 전체 프로듀싱까지 직접 참여해 완성한 곡으로, 성시경 특유의 섬세한 감정선과 깊이 있는 음악적 감성을 정교하게 담아낸다.



특히 성시경은 극 중 남자주인공 경도(박서준 분)를 떠올리며 노래를 가창해 곡에 대한 남다른 애정을 담아낸다. 캐릭터의 서사와 흐름을 반영한 성시경의 세심한 곡 해석력이 완성도를 더욱 끌어 올려줄 것으로 기대를 모은다.



작사는 수많은 명곡을 탄생시킨 심현보가 맡아 드라마 속 서사와 인물의 정서를 풍부하게 채워 넣는다. 여기에 업계 최고의 편곡가 구름과 전진희가 편곡에 참여해 감동과 여운을 보다 탄탄하게 다지며 곡의 매력을 극대화한다.



잔잔하면서도 깊은 울림을 지닌 이 곡은 드라마의 분위기를 가장 아름답게 포착한 테마로 시청자들에게 강한 임팩트를 선사할 예정이다. 극의 몰입도를 높이며 드라마를 한층 풍성하게 만들어줄 '어떤 날 어떤 마음으로'에 기대감이 쏠리고 있다.



'경도를 기다리며'는 두 번의 연애를 하고 헤어진 이경도(박서준 분)와 서지우(원지안 분)가 불륜 스캔들 기사를 보도한 기자와 스캔들 주인공의 아내로 재회해 짠하고 찐하게 연애하는 로맨스 드라마다. 오는 12월 6일 첫 방송을 시작으로 매주 토요일 밤 10시 40분, 일요일 밤 10시 30분 JTBC에서 방송된다.



