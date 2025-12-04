대통령실 "북한 억류 국민 6명…조속한 남북 대화 재개 노력"

▲ 이재명 대통령이 3일 청와대 영빈관에서 열린 '새롭게 선 민주주의, 그 1년'외신 초청 기자회견에서 발언하고 있다.

대통령실은 오늘(4일) 북한에 억류된 한국 국민과 관련해 "국민적 공감대를 바탕으로 조속한 남북 대화 재개 노력을 통해 해결해 나가겠다"고 밝혔습니다.대통령실은 이날 배포한 답변 자료에서 "현재 탈북민 3명을 포함해 우리 국민 6명이 2013년부터 2016년에 걸쳐 간첩죄 등 혐의로 억류돼 있는 것으로 파악된다"며 이같이 설명했습니다.이어 "남북 간 대화·교류가 장기간 중단된 상황에서 분단으로 인한 국민 고통은 지속되고 있고, 문제의 해결이 시급한 상황"이라고 말했습니다.대통령실은 현재 북한에 억류된 6명 가운데 내국인 3명은 선교사 김정욱·김국기·최춘길 씨로, 2013∼2014년부터 붙들려 있다고 덧붙였습니다.탈북민 3명의 신원은 재북 가족의 신변 안전을 고려해 공개하지 않았습니다.앞서 이재명 대통령은 전날 청와대 영빈관에서 열린 외신 기자회견에서 관련 질문을 받고 "처음 듣는 이야기"라며 "아주 오래전에 벌어진 일이라 개별적 정보가 부족하다. 상황을 조금 더 알아보고 판단하겠다"고 답한 바 있습니다.(사진=연합뉴스)