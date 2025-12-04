[자막뉴스] 시신 싣고 회사일? '섬뜩한 행적'…청주 실종 여성 살해범 신상 공개

충북경찰청이 오늘(4일) 신상공개심의위원회 결정에 따라 청주 실종 여성 살해 사건의 피의자로 지목돼 구속된 54살 김영우의 얼굴을 공개했습니다.



신상정보는 오늘부터 30일 동안 충북경찰청 홈페이지에 게시됩니다.



경찰은 범행의 잔혹성, 피해의 중대성, 유족 의견 등을 종합적으로 고려해 신상 공개를 의결했습니다.



김영우는 이에 대해 별도의 이의 신청을 하지 않은 것으로 확인됐습니다.



충북에서 강력범죄 피의자의 신상이 공개된 것은 이번이 처음입니다.



김영우는 지난 10월 14일 오후 9시쯤, 충북 진천군의 한 노상 주차장에서 전 연인인 50대 여성 A 씨를 흉기로 수차례 찔러 살해한 혐의를 받고 있습니다.



A 씨가 다른 남성을 만난다는 사실을 알게 되자 격분해 범행한 것으로 조사됐습니다.



당시 그는 자신의 차량에 시신을 옮겨 싣고 다음 날 평소처럼 회사에 출근한 뒤, 퇴근 후 음성군의 한 오폐수처리조에 시신을 유기한 혐의도 받고 있습니다.



A 씨는 실종 신고가 접수된 뒤 44일 동안 행방이 묘연했지만, 김영우의 자백을 토대로 경찰이 지난달 26일 충주호에서 시신을 수습했습니다.



(취재 : 박서경, 영상편집 : 김나온, 디자인 : 육도현, 화면제공 : 충북경찰청, 제작 : 디지털뉴스부)