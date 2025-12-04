이준석 "문진석-김남국, 이재명 정부 인사 파괴 보여줘…특별감찰관 도입하라"

▲ 개혁신당 이준석 대표

이준석 개혁신당 대표는 문진석 민주당 원내운영수석부대표와 김남국 대통령실 디지털소통비서관의 '인사 청탁' 논란에 대해 "이재명 정부의 인사가 어떻게 망가지고 있는지를 그대로 보여준다"고 지적했습니다.이 대표는 오늘(4일) 최고위원회의에서 "중앙대 출신인 인사를 중앙대 출신의 문진석 의원이 중앙대 출신의 김남국 비서관에게 부적절한 경로로, 중앙대 출신의 대통령에게 전달해달라고 부탁했다는 것 자체가 이 정권의 인사가 얼마나 카르텔화되어 진행되는지 드러내 보이는 것"이라며, "문진석 의원 본인이 '내가 추천하면 강훈식 실장이 반대할 거니까 아우가 추천 좀 해줘 봐'라고 직접 썼다. 공식 채널로 가면 반대당할 것을 알면서 그들만의 중앙대 라인 우회로를 택한 것"이라고 꼬집었습니다.이 대표는 "무엇보다 심각한 것은 김현지 부속실장의 이름이 엉뚱한 곳에서 등장했다는 것"이라며, "김현지 부속실장이 국정에 광범위하게 개입되어 있다는 의혹을 받았을 때 총무비서관의 지위에서 질문을 받지 않기 위해 부속실장으로 자리를 옮긴 바가 있다. 자리를 옮겨 질문은 받지 않고 그보다 더 큰 권한을 휘두르고 있다는 것이 이번에 드러난 것"이라고 비판했습니다.이어 "세상에서 가장 달콤한 것이 감시받지 않는 권력이고 그 감시받지 않는 권력에 도취되었던 비선실세들은 정권을 무너뜨렸다. 바로 최순실과 김건희"라며 "이재명 정부에도 감시받지 않는 권력이 존재한다는 것이 국민들의 뇌리 속에 강하게 각인되어 가고 있다"고 말했습니다.이 대표는 이 대통령을 향해 "특별감찰관을 두십시오. 대통령이 불편해하고 김현지 부속실장이 두려워할 만한 인물로 특별감찰관을 지명하시면 된다"며, "대통령께서 가장 적대시하고 두려워하시는 검찰의 능력 있는 검사 한 명을 지명해서 한번 그의 기준으로 이재명 정부의 공직기강을 잡아보도록 해보라"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)