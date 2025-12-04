이준석 "문진석-김남국, 이재명 정부 인사 파괴 보여줘…특별감찰관 도입하라"

▲ 개혁신당 이준석 대표
이준석 개혁신당 대표는 문진석 민주당 원내운영수석부대표와 김남국 대통령실 디지털소통비서관의 '인사 청탁' 논란에 대해 "이재명 정부의 인사가 어떻게 망가지고 있는지를 그대로 보여준다"고 지적했습니다.
이 대표는 오늘(4일) 최고위원회의에서 "중앙대 출신인 인사를 중앙대 출신의 문진석 의원이 중앙대 출신의 김남국 비서관에게 부적절한 경로로, 중앙대 출신의 대통령에게 전달해달라고 부탁했다는 것 자체가 이 정권의 인사가 얼마나 카르텔화되어 진행되는지 드러내 보이는 것"이라며, "문진석 의원 본인이 '내가 추천하면 강훈식 실장이 반대할 거니까 아우가 추천 좀 해줘 봐'라고 직접 썼다. 공식 채널로 가면 반대당할 것을 알면서 그들만의 중앙대 라인 우회로를 택한 것"이라고 꼬집었습니다.
이 대표는 "무엇보다 심각한 것은 김현지 부속실장의 이름이 엉뚱한 곳에서 등장했다는 것"이라며, "김현지 부속실장이 국정에 광범위하게 개입되어 있다는 의혹을 받았을 때 총무비서관의 지위에서 질문을 받지 않기 위해 부속실장으로 자리를 옮긴 바가 있다. 자리를 옮겨 질문은 받지 않고 그보다 더 큰 권한을 휘두르고 있다는 것이 이번에 드러난 것"이라고 비판했습니다.
이어 "세상에서 가장 달콤한 것이 감시받지 않는 권력이고 그 감시받지 않는 권력에 도취되었던 비선실세들은 정권을 무너뜨렸다. 바로 최순실과 김건희"라며 "이재명 정부에도 감시받지 않는 권력이 존재한다는 것이 국민들의 뇌리 속에 강하게 각인되어 가고 있다"고 말했습니다.
이 대표는 이 대통령을 향해 "특별감찰관을 두십시오. 대통령이 불편해하고 김현지 부속실장이 두려워할 만한 인물로 특별감찰관을 지명하시면 된다"며, "대통령께서 가장 적대시하고 두려워하시는 검찰의 능력 있는 검사 한 명을 지명해서 한번 그의 기준으로 이재명 정부의 공직기강을 잡아보도록 해보라"고 덧붙였습니다.
(사진=연합뉴스)