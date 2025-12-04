'손 안 대고 코 풀려고?'…남이 친 그물에서 물고기 훔친 일당

▲ 위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.

다른 어부가 쳐놓은 그물을 걷어 올려 물고기를 훔친 일당이 해경에 붙잡혔습니다.전북 군산해양경찰서는 특수절도 및 해양폐기물 관리법 위반 등 혐의로 선장 A 씨 등 내·외국인 선원 4명을 송치했다고 오늘(4일) 밝혔습니다.A 씨 등은 지난 5월부터 최근까지 고군산군도 일대 해상에서 4.49t급 어선을 몰고 다니며 어민들이 설치한 그물을 끌어올려 수산물을 훔친 혐의를 받고 있습니다.이들은 어망에 걸린 꽃게와 물고기만 챙기고 빈 그물은 그대로 바다에 버리고 달아났습니다.이렇게 주인을 잃은 그물만 약 300 틀(시가 700만 원 상당)에 달했습니다.해경은 그물이 자주 사라진 해역의 모든 선박 운항 기록을 분석해 A 씨의 배를 용의 선박으로 특정했습니다.A 씨 등은 범행을 부인하다가 구속이 임박하자 모든 혐의를 인정한 것으로 전해졌습니다.오훈 군산해경서장은 "그물은 어업인의 생계 수단이 되는 중요한 자산으로 이를 잃어버리면 가계에 큰 손해를 본다"며 "최근 그물을 통째로 훔치는 범죄도 일어나고 있어 앞으로도 이 부분을 철저히 살피겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)