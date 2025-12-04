'제자와 부적절' 며느리…시아버지 류중일 감독, 직접 국민청원

▲ 고등학교 교사였던 A 씨가 제자 B 군과 호텔 로비에서 포옹하는 모습

류중일 전 야구 국가대표팀 감독이 자신의 전 며느리를 처벌해 달라며 국민청원을 올렸습니다.류 전 감독의 전 며느리는 고등학생 제자와 부적절한 만남으로 논란이 된 사건의 당사자입니다.하지만 검찰이 전 며느리를 무혐의로 불기소 처분하자 류 감독이 직접 신원을 공개하며 대응에 나섰습니다.오늘(4일) 류 감독은 국회 국민동의 청원 게시판에 글을 올리고 가족이 겪은 억울한 사건이 재발하지 않도록 제도 개선을 호소했습니다.류 감독은 "저는 '학생과 부적절한 관계를 맺은 여교사 사건'의 제보자"라며 "한 명의 부모로서 이번 사건을 겪으며 대한민국 사법기관과 교육행정의 대응에 깊은 실망을 느꼈다"고 말했습니다.이어 "여교사가 당시 고3 학생과 학기 중 장기간 부적절한 관계를 이어온 것으로 의심되는 정황이 있으며 그 과정에서 제 손자가 여러 차례 호텔 등에 동행한 사실도 확인돼 가족에게 큰 상처와 충격을 안겼다"고 주장했습니다.또한 "현장에 존재했던 물증과 여러 정황에도 불구하고 적극적인 수사가 이뤄지지 않았다"며 "구청은 이를 학대가 아니라고 분류했고, 고등학교 역시 책임을 회피했다"고 밝혔습니다.류 감독은 "(교사가) 재직 중인 학교 학생을 성적 대상화하고 어린아이를 부적절한 현장에 노출한 점, 학교의 관리 부실 등 문제는 명확하게 규명되지 않고 덮일 수 없는 문제"라고 강조했습니다.이어 "(전) 며느리는 현재 교사 복직까지 준비 중이며 교육청 역시 아무 문제 없다는 의견을 줬다"며 학생과 아동 보호를 위해 아동복지법 개정과 수사 기준 강화를 요청했습니다.류 감독의 전 며느리인 전직 교사 30대 A 씨는 재직하던 학교의 고교생 B 군과 2023년 8월부터 2024년 1월까지 서울, 경기, 인천의 호텔 등에 투숙하며 성적 행위를 하고 당시 한 살이던 아들을 동반한 혐의로 전 남편 류 씨에게 고소·고발당했습니다.하지만 서울남부지검은 지난달 14일 혐의 없음 처분을 내렸습니다.전 남편 류 씨는 호텔 로비와 식당에서 A 씨와 B 군이 포옹하거나 입맞춤을 하는 CCTV 영상과 다수의 호텔 예약 내역, 코스튬 구매 내역, 사설 업체의 DNA 감정 자료 등을 증거로 제출했습니다.그러나 검찰은 두 사람의 관계를 의심할 만한 정황은 있지만, B 군이 만 18세가 되는 2023년 9월 이전에 성적 행위가 있었는지에 대해 확인할 수 없다고 판단해 증거 불충분으로 불기소 처분했습니다.아들에 대한 아동학대 혐의도 같은 이유로 불기소됐습니다.이에 불복한 류 씨는 어제 검찰에 항고장을 제출했습니다.(사진=독자 제공, 연합뉴스)