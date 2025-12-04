창원 모텔 흉기 난동, 계획범죄였나…"범행 전 흉기 구입"

▲ 3일 오후 경남 창원시 마산회원구 합성동 한 모텔 앞에서 경찰이 현장을 살피고 있다.

경남 창원시 한 모텔에서 벌어진 흉기 난동으로 3명이 숨지고 1명이 크게 다친 사건과 관련해 경찰이 계획범죄에 무게를 두고 수사를 이어가고 있습니다.오늘(4일) 경남경찰청에 따르면 20대 피의자 A 씨는 어제 낮 2시 43분 사건이 벌어진 창원시 마산회원구 한 모텔 인근 마트에서 흉기를 구입했습니다.이후 A 씨는 곧장 범행 장소인 모텔로 이동했습니다.사건 당일 모두 중학생인 B·C 양, D·E 군은 함께 놀던 중 A 씨 연락을 받은 B 양이 C 양과 함께 모텔로 갔습니다.당초 사건 현장에는 A 씨와 B 양, 그리고 이후 모텔에 들어간 D·E 군 등 4명만 있었던 것으로 알려졌으나 경찰 조사 결과 C 양은 B 양과 처음부터 함께 있었던 것으로 드러났습니다.B·C 양은 오후 4시 24분 모텔 입구에서 A 씨를 만나 함께 객실로 올라갔습니다.경찰은 모텔에서 A 씨에게 B 양과 함께 흉기에 찔린 D·E 군이 모텔에 들어간 경위를 파악하고 있습니다.이 모텔은 정문에 CCTV가 있지만, D·E 군이 들어간 후문에는 CCTV가 없습니다.사건 당시 B 양은 112에 전화해 별다른 신고 내용을 알리지는 않았지만 범행 상황이 수화기 너머로 들리도록 전달했습니다.고함과 함께 "하지 마"라는 소리를 듣고 긴급 상황으로 판단한 경찰은 창원소방본부에 공동 대응을 요청했습니다.이후 C 양도 경찰에 신고해 모텔 위치를 알려줬습니다.소방당국이 현장에 도착했을 당시 모텔 건물 앞에는 A 씨가 추락한 상태로 발견됐으며 모텔 화장실 내부에서는 B 양과 D·E 군이 흉기에 찔린 상태로 발견됐습니다.이들 4명 모두 병원으로 옮겨졌으나 A 씨와 B 양, D 군이 숨졌고 E 군은 중상을 입고 치료 중입니다.A 씨와 B·C 양은 약 2주 전 사회관계망서비스 오픈채팅방에서 알게 돼 이전에도 한 차례 만난 것으로 전해졌습니다.이후 A 씨는 B 양에게 호감을 보이며 계속 연락했고 이날도 B 양을 모텔로 불렀습니다.B 양이 C 양과 함께 오자 A 씨는 C 양에게 잠시 밖으로 나가달라고 했고 C 양은 문밖으로 나갔습니다.이후 객실에서 '쿵' 하는 소리가 들리자 불안을 느낀 C 양은 D·E 군에게 연락해 도움을 요청했습니다.A 씨는 이후 문을 열어준 뒤 C 양 등을 안으로 들였고 시비가 붙자 범행을 저질렀습니다.경찰은 C 양을 상대로 정확한 사건 경위를 조사하고 있습니다.(사진=연합뉴스)