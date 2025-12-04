홍콩 화재 참사 사망자 159명으로 늘어…실종자는 31명

▲ 홍콩 아파트 화재 추모

홍콩 고층 아파트 단지 화재 참사의 사망자가 159명으로 늘었습니다.명보와 성도일보 등 홍콩 매체에 따르면 홍콩 경찰은 화재 현장 7개 동에 대한 수색 작업을 완료하고 시신 3구를 추가로 발견했다고 밝혔습니다.이에 따라 이번 화재로 인한 사망자는 159명으로 늘었습니다.현지 경찰은 사망자 가운데 140명의 신원을 확인했으며 나머지 19명에 대해서도 확인 작업을 이어가고 있습니다.확인된 사망자 중 남성은 49명, 여성은 91명으로 집계됐습니다.현직 소방관 1명, 외국인 가사도우미 10명, 현장 근로자 5명도 포함됐습니다.부상자는 모두 79명으로 이 가운데 37명은 여전히 입원 치료를 받고 있습니다.중상자 4명은 위독한 상태인 것으로 전해졌습니다.실종자도 31명에 달해 사망자가 더 늘어날 가능성이 있습니다.이번 화재는 지난달 26일 오후 2시 50분쯤(현지 시간) 홍콩 북부 타이포에 있는 32층짜리 아파트 단지에서 발생해 건조한 날씨와 강풍 속에 43시간 넘게 진화 작업이 이어졌습니다.당시 단지 내 보수 공사가 진행 중이었으며, 창문을 가린 스티로폼 등 가연성 자재가 불길을 확산시켰다는 지적이 나왔습니다.고층 건설 현장에서 흔히 쓰는 대나무 비계(건설 현장에서 고층 작업을 하기 위해 설치하는 임시 구조물)와 작동하지 않은 화재 경보 시스템도 초기 대응을 어렵게 했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)