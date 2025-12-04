센 거 온다…한소희X전종서 '프로젝트 Y', 2026년 1월 21일 개봉

배우 한소희, 전종서 주연의 영화 '프로젝트 Y'가 내년 1월 21일 개봉한다.



'프로젝트 Y'는 화려한 도시 그 한가운데에서 다른 내일을 꿈꾸며 살아가던 미선과 도경이 인생의 벼랑 끝에서 검은 돈과 금괴를 훔치면서 벌어지는 이야기를 그린 영화. 한소희, 전종서, 김신록, 정영주, 이재균, 유아, 그리고 김성철이 주연을 맡았다.



이 작품은 제50회 토론토국제영화제 '스페셜 프레젠테이션' 섹션을 통해 첫 공개된 후, 제30회 부산국제영화제 공식 초청, 제10회 런던아시아영화제 작품상 수상 등 국내외 영화제를 통해 주목을 받았다.



개봉 확정과 함께 공개된 캐릭터 포스터에서는 각기 다른 강렬한 개성을 지닌 일곱 캐릭터와 함께 그들의 매력이 그대로 드러나는 대사를 한눈에 볼 수 있다. 화려한 퍼자켓을 입은 채 어딘가로 달리는 미선(한소희)은 "잘못되면 우리 진짜 죽을 수도 있어"라는 대사로 벼랑 끝에 선 위태로운 상황을 드러낸다.



여기에 차가운 밤거리, 어딘가를 바라보는 도경의 강렬한 모습은 "한번 가는 거 인생 세게 가야지"라는 대사로 인생을 뒤집기 위해 미선과 함께 위험한 선택을 감행할 것임을 보여준다. 이어서 날카로운 눈빛이 빛나는 가영(김신록)과 "사고를 크게 쳤나 보네"라는 대사, "목숨줄 꽉 잡아"라는 위협적인 대사로 카리스마를 뿜어내는 황소(정영주), "현실에 맞게 주제 파악하고 살아야지?"라며 껄렁한 모습을 드러내는 석구(이재균), "정신 차려, 네 주인은 나야"라는 의미심장한 대사로 궁금증을 자아내는 하경(유아)까지 다채로운 인물들의 관계성에 대한 호기심을 자극한다.



마지막으로 "이제 그만 끝내야지"라는 간결하지만 힘 있는 대사와 함께 서늘한 존재감을 드러내는 토사장(김성철)은 앞으로 펼쳐질 긴박한 사건과 속도감 넘치는 전개에 대한 기대를 고조시킨다.



2026년의 포문을 여는 '프로젝트 Y'는 오는 1월 21일 극장에서 만나볼 수 있다.







