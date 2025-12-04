지마켓 대표 "도용 의심 피해 사례 발생…해킹과 무관"

▲ 장승환 G마켓 대표

G마켓(지마켓)은 지난달 29일 발생한 무단 결제 피해 사례는 해킹 사고는 아니라고 오늘(4일) 밝혔습니다.제임스 장(장승환) G마켓 대표는 오늘 임직원 메시지를 통해 "당사 사이트에서 도용이 의심되는 고객 피해 사례가 발생했다"며 "이번 건은 해킹과는 무관한 사고이며 외부 침입 흔적은 전혀 없었다"고 강조했습니다.장 대표는 이번 사고 원인에 대해 "외부에서 불법 수집한 개인정보를 활용해 로그인한 뒤 결제한 수법"이라며 "여러 사이트에서 동일한 계정을 사용하는 관행을 악용한 전형적인 '도용 범죄'로 추정한다"고 설명했습니다.이어 "당사는 사고 인지 직후인 지난달 29일 20시쯤 연관 IP를 즉시 차단했으며, 23시쯤에는 결제 관련 보안 정책을 상향 조치해 이후 추가 피해는 발생하지 않았다"고 말했습니다.앞서 G마켓에서는 이용자 60여 명의 무단 결제 사고가 발생했습니다.개인별 피해 금액은 20만 원 이하인 것으로 알려졌습니다.G마켓에서 사고가 발생한 날은 쿠팡이 회원 3천370만 개 계정 정보가 유출됐다고 공지한 날이기도 합니다.장 대표는 "이번 사건이 최근 발생한 타사 해킹 의심 사고 시점과 맞물린 점을 고려해, 중대한 사안으로 판단하고 관계 기관인 금융감독원에 신고했다"고 밝혔습니다.이어 "이번 사례를 계기로 전사 차원에서 보안 의식을 더욱 강화하고, 보다 안전한 개인정보 관리 환경을 선도해 나가겠다"고 덧붙였습니다.G마켓은 전날 피해 고객에게 환불 등 선제적인 보상을 결정했고 경찰 등 관련 기관 신고를 권유했습니다.(사진=연합뉴스)