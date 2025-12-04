중국 왕이 "프랑스, 타이완 관련 중국 입장 지지 희망"

▲ 중국서 왕이 외교부장 만난 프랑스 장 노엘 바로 외무장관

왕이 중국 공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장이 일본의 '타이완 유사시 개입' 시사 발언을 강하게 비난하며 프랑스에 자국 입장을 지지해 줄 것을 촉구했습니다.중국 외교부는 왕 주임이 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령의 국빈 방중에 동행한 장 노엘 바로 외무장관을 만나 일본 현직 지도자의 타이완 관련 발언의 본질과 해악을 소개한 뒤 중국의 원칙적인 입장을 설명했다고 밝혔습니다.왕 주임은 이 자리에서 "중국과 프랑스는 제2차 세계대전의 전승국으로서 피로 얻은 승리의 성과를 수호해야 한다"며 "일본이 타이완 문제를 빌미로 문제를 일으켜 역사의 잘못을 되풀이하는 것을 절대 허용하지 않을 것"이라고 말했습니다.이어 "프랑스가 중국의 정당한 입장을 계속 이해하고 지지해 줄 것으로 기대하고 믿는다"고 강조했습니다.이에 대해 바로 장관은 "프랑스는 하나의 중국 정책을 확고히 시행한다"며 "이번 방문이 양국 국민 간의 우호와 협력을 한층 심화시키는 계기가 되길 기대한다"고 말했다고 중국 외교부는 밝혔습니다.중국과 일본 간 갈등 속에 내년 주요 7개국(G7) 정상회담을 개최하는 프랑스는 입장이 난처하게 됐습니다.일본 산케이신문은 일본 정부가 내년 G7 회의에 시진핑 중국 국가주석 초청을 검토하는 프랑스 측에 신중한 대응을 요구했다고 보도했습니다.중국을 국빈 방문한 마크롱 대통령은 오늘(4일) 시 주석과 정상회담을 합니다.정상 간 만남에 앞서 중국 측 왕 주임을 만난 프랑스 외무부 측은 성명에서 "양국 장관은 유엔 안전보장이사회 상임이사국으로서 양국이 세계 안보와 안정에 위협이 되는 문제들에 대해 건설적 해결책을 모색할 공동의 책임이 있음을 강조했다"고 밝혔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)