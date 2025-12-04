"억울하다"던 민희진, 260억 재판 앞두고 유튜브서 직접 입 연다

그룹 뉴진스와 대외적으로 선을 그은 민희진 전 어도어 대표가 다시 한번 입을 연다.



4일 공개되는 유튜브 채널 '장르만 여의도'는 최근 260억 풋옵션 재판과 관련해 논란의 중심에 서있는 민 전 대표가 출연하다고 밝혔다. '장르만 여의도'가 공개한 섬네일에는 '260억 재판', '사생결단'이라는 문구가 전면에 등장해, 민 전 대표가 법적 공방의 쟁점을 직접 언급할 가능성이 높다는 분석이 나온다.



업계에서는 이번 인터뷰가 사실상 장외 대응의 성격을 지닌 것으로 보고 있다. 현재 민 전 대표는 하이브를 상대로 풋옵션(주식매수청구권) 행사 관련 260억 원 규모의 주식매매대금 청구 소송을 진행 중이며, 동시에 하이브는 민 전 대표와 관계자 2명을 상대로 주주간 계약 해지 확인 소송을 제기한 상태다.



민 전 대표는 주주간 계약에 따라 자신이 보유한 지분을 하이브가 약 260억 원에 매수해야 한다고 주장하고 있다. 반면 하이브는 민 전 대표가 경업 금지 조항을 위반했다는 입장을 고수하며, 풋옵션 행사 자체가 무효라는 논리로 반박해 왔다. 결국 이번 분쟁의 핵심은 '풋옵션 행사 권리'와 '경업 금지 위반 여부'로 집중되고 있다.



앞서 민 전 대표는 지난해 두 차례의 기자회견을 열어 하이브를 강하게 비판하며 갈등을 공개화한 바 있다. 이후 뉴진스가 전속계약을 파기하고 독자 활동을 예고하자, 일각에서는 그 배경에 민 전 대표가 있는 것 아니냐는 의혹이 제기되기도 했다. 민 전 대표는 해당 의혹을 전면 부인했으며, 다시 어도어 복귀 의사를 밝힌 뉴진스를 향한 하이브의 대응 방식을 우려한다고 밝힌 바 있다.



한편 '장르만 여의도' 예고 섬네일이 공개되자, 일부 구독자들 사이에서도 "대중을 향한 호소보다 법적 판단을 우선해야 한다"는 반응과 함께 민 전 대표의 일방적 주장에 대한 우려도 나오고 있다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)