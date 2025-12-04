"국민 자유 지키려"…윤, 반성 없이 '옥중 선동'

<앵커>



비상계엄 1년이 지나도록 윤석열 전 대통령의 주장은 조금도 달라지지 않았습니다. 계엄은 다 국회 때문이고 국가 질서를 지키기 위한 조치였단 입장문을 구치소 안에서 냈습니다.



장훈경 기자입니다.



<기자>



윤석열 전 대통령은 어제(3일) 오후 변호인을 통해 국민 여러분께 드리는 말씀이라는 제목의 입장문을 내놨습니다.



윤 전 대통령은 "12.3 비상계엄은 국정을 마비시키고 자유헌정질서를 붕괴시키려는 체제 전복 기도에 맞서 헌법수호 책무를 위한 결연한 이행"이었다고 주장했습니다.



정확히 1년 전 "자유민주주의 체제 전복"을 거론하며 발표한 계엄 선포문과 달라진 게 없습니다.



[윤석열/전 대통령 (지난해 12월 3일) : 종북 반국가 세력들을 일거에 척결하고 자유 헌정 질서를 지키기 위해 비상계엄을 선포합니다.]



국회에 무장군인을 보내고 국민과 국가 전체의 혼란만 야기했던 반헌법적 비상계엄을 두고 여전히 반성 없는 태도를 보이고 있는 겁니다.



윤 전 대통령은 최근 일본 요미우리신문과 가진 서면 인터뷰에서도, "헌정질서 붕괴상황에서 내린 국가비상사태 선언"이라고 계엄을 정당화하기도 했습니다.



'지난 12.3 비상계엄을 여전히 대통령의 권한'이라며, 헌법재판소 탄핵 결정까지 부정하는 태도를 보였고, "투개표 해킹이 모두 가능하다"며 선거부정 음모론에서 벗어나지 못하는 모습도 보였습니다.



그러면서 지금은 불의하고 부정한 독재정권에 맞서 똘똘 뭉쳐야 할 때라면서 정권에 레드카드를 함께 꺼내달라고 했고, "비상사태 선포에 뜻을 같이해준 국민 여러분과 분연히 일어선 청년들께 감사드린다"며 국민 갈등까지 조장하기도 했습니다.



윤 전 대통령은 자신의 계엄 선포로 인해 고통받은 국민에 대한 진심 어린 사과 대신 지지층만을 선동하고 있습니다.



