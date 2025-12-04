탁구 양하은, WTT 피더 파르마 대회서 단식·혼복 우승 2관왕 등극

▲ WTT 피더 파르마 2관왕에 오른 양하은

한국 여자 탁구 베테랑 양하은(31·화성도시공사)이 월드테이블테니스(WTT) 피더 시리즈에서 2관왕에 올랐습니다.양하은은 어제 이탈리아 파르마에서 열린 WTT 피더 파르마 2025 여자 단식 결승에서 일본의 아카에 가호를 풀게임 대결 끝에 3-2(11-9 11-9 6-11 6-11 11-4)로 물리쳤습니다.올해 국제대회 단식에선 WTT 컨텐더 타이위안 등에서 16강에 오른 게 최고 성적이었던 양하은은 마지막 출전한 대회를 우승으로 장식했습니다.세계랭킹 94위인 양하은은 올해 WTT 피더 시리즈 3관왕인 세계 41위 아케에를 맞아 1, 2게임을 각각 11-9로 따냈지만, 3, 4게임을 잃어 승부는 최종 5게임에 들어갔습니다.양하은은 5게임에서 상대 테이블 구석을 찌르는 날카로운 드라이브 공세로 노련하게 풀어가며 11-4로 여유 있게 이겨 우승을 확정했습니다.WTT 피더 시리즈는 그랜드 스매시, 챔피언스, 컨텐더 등이 펼쳐지는 WTT 시리즈보다는 등급이 낮은 대회로 총상금 3만 달러가 걸려 있습니다.양하은은 또 장성일(보람할렐루야)과 호흡을 맞춘 혼합복식 결승에서도 한국의 조승민(삼성화재)-최해은(화성도시공사) 조에 3-2(8-11 4-11 11-5 12-10 11-7) 역전승을 거둬 대회 2관왕의 기쁨을 누렸습니다.양하은-장성일 조는 1. 2게임을 내주고 불안하게 출발했지만, 3게임부터 내리 세 게임을 가져오며 역전 드라마를 완성했습니다.(사진=WTT 인스타그램 캡처, 연합뉴스)