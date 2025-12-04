[날씨] 오늘 아침 추위 절정…전국 곳곳에 '첫눈'

오늘(4일) 아침 추위가 절정에 이르겠고 수도권을 비롯해 중부에도 첫눈이 내리겠습니다.



현재 한파특보가 내려진 중부와 경북 지역은 영하 10도 선을 보이며 어제보다도 1도에서 4도가량 더 낮아 춥겠습니다.



오늘도 전국에 바람이 강하게 불면서 체감 온도는 이보다 더 낮겠습니다.



옷차림 따뜻하게 해 주셔야겠습니다.



눈은 오후에 중부부터 시작돼 밤에는 일부 남부 지역으로도 확대되겠습니다.



양을 보시면 경기 북동부와 강원 북부에 최고 8cm, 서울을 비롯한 수도권과 강원 중남부, 충북 북부에 1에서 5cm의 많은 눈이 예상됩니다.



특히 이번 눈은 퇴근 시간대에 짧고 강하게 쏟아질 것으로 보여 이 점 유의하셔야겠습니다.



건조특보가 내려진 동해안을 비롯해 일부 영남 지역으로도 건조특보가 확대되겠습니다.



어느 때보다 불조심해 주셔야겠습니다.



오전까지 제주 산간에는 눈이 더 이어지겠고요.



서해안에는 눈발이 날릴 수 있겠습니다.



낮 기온 서울이 2도로 어제보다 5도가량 높겠습니다.



(박세림 기상캐스터)