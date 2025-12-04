한국에서도 스타링크 된다…4일 본격 개통

▲ 스타링크코리아 홈페이지

미국 스페이스X의 저궤도 위성통신 서비스 '스타링크'를 오늘(4일)부터 국내에서도 이용할 수 있게 됐습니다.업계에 따르면 스타링크코리아는 오늘 오전부터 고객 대상 서비스를 시작합니다.스타링크코리아는 최근 공식 홈페이지에서 월 8만 7천 원에 데이터 무제한 사용이 가능한 주거용(B2C) 요금제를 안내하기 시작했습니다.데이터 송수신에 필요한 안테나·공유기 등 장비 일체의 가격은 55만 원이며, 신규 이용자에게는 30일 무료 체험을 제공합니다.기업용(B2B) 요금제는 아직 공개되지 않았지만, 서비스 개시와 함께 SK텔링크·KT샛 등 공식 리셀러가 영업을 시작할 예정입니다.이들은 해운·선박 업계와 정부 기관 등을 중심으로 계약 협의를 진행해 우선협상대상 지정 등 절차를 이미 마친 것으로 알려졌습니다.저궤도 위성통신은 수백∼수천 기의 위성이 300~1천500㎞ 고도에서 하루 10회 이상 공전해 인터넷을 공급하는 차세대 통신 기술입니다.위성과 위성통신 안테나를 이용해 인터넷 등에 접속하는 서비스로, 이용자는 위성통신 서비스에 가입하고 모뎀·공유기 등 기능이 포함된 안테나를 설치한 후 스마트폰·태블릿 PC·노트북 등으로 인터넷에 접속할 수 있습니다.지상망이 붕괴하거나 기존 통신망이 잘 닿지 않는 도서·산간·해양 지역에서도 인터넷 이용을 가능하게 해 기존 이동통신망과 보완적 역할로 주목받습니다.다만 다운로드·업로드 속도가 국내 이동통신사들보다 현저히 떨어지고 초기 비용이 들어 선박·항공용이나 산간벽지 등에서 먼저 활용될 것으로 전망됩니다.(사진=스타링크코리아 홈페이지 캡처, 연합뉴스)