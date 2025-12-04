뉴스

흉기 난동 3명 사망…우발? 계획? '오리무중'

SBS 뉴스
작성 2025.12.04 06:32 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

어제(3일) 오후 경남 창원의 한 모텔에서 20대 남성이 10대 남녀 학생 3명에게 흉기를 휘둘러서 2명이 숨졌고 1명이 크게 다쳤습니다. 이 남성도 건물에서 뛰어내린 뒤 숨졌는데, 경찰은 무슨 관계에서 벌어진 일인지를 조사하고 있습니다.

KNN 안형기 기자입니다.

<기자>

흉기 난동이 벌어진 창원시 합성동 번화가의 한 모텔입니다.

어제 오후 5시 15분쯤, 이 모텔 3층 1개 호실 화장실에서 남성 2명과 여성 1명이 쓰러진 채 발견됐습니다.

모두 10대인 것으로 확인됐습니다.

남녀 2명이 숨졌고, 나머지 1명은 중상을 입고 병원에서 치료를 받고 있습니다.

[목격자 : 5시 조금 넘어서인가. 갑자기 쿵쿵거리면서 (소리가 나다가) 여성분이 좀 젊으신 분 같은데 갑자기 고함지르고 난리가 났더라고요.]

3명 모두 흉기에 찔렸는데, 목 부위를 크게 다쳤던 것으로 알려졌습니다.

모텔 건물 밖에서도 20대 남성 1명이 골절 등의 중상을 입은 채 발견됐습니다.

모텔 3층에서 뛰어내린 것으로 추정되고 있는데, 병원에서 숨졌습니다.

경찰은 현재 이 20대 남성을 사건 피의자로 보고 수사를 벌이고 있습니다.

20대 남성은 사건 발생 3시간 전쯤인 어제 오후 2시쯤 숙박을 끊고 모텔로 들어왔습니다.

성인인 20대 남성이 먼저 방을 잡은 뒤 10대 3명이 방으로 들어간 것으로 보이는데, 이들 4명이 무슨 사이인지도 조사하고 있습니다.

피의자가 숨지면서 사건의 정확한 경위 파악에 시간이 걸리고 있는데, 우발적 범죄인지, 계획범죄인지 등도 밝혀내야 할 것으로 보입니다.

(영상취재 : 박영준 KNN)

안형기 KNN
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지